Сценарий экономического развития

«Отталкиваясь от ситуации рынка труда, мы пересмотрели проекции роста заработной платы на этот год в сторону повышения — рост заработной платы будет значительным и превысит 13%. С учетом динамики цен на энергоносители и продукты питания на международных рынках прогнозы инфляции также были пересмотрены в сторону повышения. Мы ожидаем, что чрезвычайно высокий рост цен в этом году должен замедлиться примерно до 6% в 2023 году», — сказала министр для пресс-релиза.

В этом году среднегодовая инфляция в стране должна составить 15,8% – на 6 пунктов больше, чем рассчитано в марте. Пик инфляции будет достигнут в этом году. Ожидается, что в 2023 году рост заработной платы будет несколько медленнее и составит 8,4%.

При этом не ожидается роста уровня безработицы ни в этом, ни в 2023 году. Экспорт литовских товаров в этом году сократится на 2,5%, а в 2023-2025 годах будет расти в среднем примерно на 3,4%. Прогнозируется, что потребление домохозяйств вырастет больше, чем ожидалось в марте (на 2,1%), и достигнет 2,5%.

Информация «ЛК», BNS