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Сценарий экономического развития

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Министерство финансов Литвы спрогнозировало постепенное восстановление экономики после COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно последним статистическим данным, самая низкая точка экономического спада в Литве из-за пандемии COVID-19 была достигнута в апреле, а во второй половине этого года, после экономических ограничений в Литве и Европейском союзе (ЕС), ожидается восстановление экономики. Это предусмотрено в сценарии экономического развития Министерства финансов на 2020-2023 годы.

Министр финансов Вилюс Шапока отметил, что, хотя видны признаки выздоровления, ожидать восстановления после потерь, вызванных пандемией COVID-19, можно только в 2021 году.

«Валовой внутренний продукт в сравнительных ценах будет близок к уровню, достигнутому в 2019 году, только в 2022 году, и рынок труда не восстановится полностью в течение всего среднесрочного периода. Поэтому сейчас крайне важно эффективно применять меры, способствующие восстановлению и росту экономики, – рационально и эффективно инвестировать средства нашего государства и Европейского союза, чтобы создавать долгосрочные качественные рабочие места, возможности переподготовки и восстановления стабильной Литвы», – сказал министр.

«Как говорил Уинстон Черчилль, мы должны воспользоваться кризисом. Этот кризис подобно лупе выявил слабости экономики и общества и предоставил возможности для новых решений. Литва — один из немногих примеров, когда страна очень рано и достаточно успешно воспользовалась возможностями цифровой экономики. Литва является одной из ведущих стран в области развития цифровых технологий. Другим странам Европейского союза стоило бы перенять опыт Литвы», — отметил президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.

Перед публикацией обновленного экономического сценария министр финансов Литвы и президент Европейского инвестиционного банка (EIB) Вернер Хойер обсудили общую экономическую ситуацию в ЕС, потенциальные угрозы и признаки положительной динамики.

Согласно сценарию экономического развития Министерства финансов, в этом году экономика Литвы сократится на 7 процентов из-за шока, связанного с вирусным кризисом, а валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 5,9 процента в 2021 году. Впоследствии ВВП может вырасти в среднем на 2,6 процента в год.

Влияние на рынок труда

Пандемия COVID-19 и экономический спад также оказали негативное влияние на рынок труда. В этом году уровень безработицы в стране, вероятно, вырастет до 9,5 процента, а уровень занятого населения снизится до 2,8 процента. Государственные субсидии компаниям во время простоя и поддержка самозанятых, а также способность компаний адаптироваться к необычным условиям во время пандемии окажут положительное влияние на рабочие места и занятость.

В 2021 году по мере восстановления экономической активности и увеличения спроса на рабочую силу уровень безработицы снизится до 8,1 процента.

Зарплата: замедление роста

Ожидается, что заработная плата в 2020 году больше всего вырастет в государственном секторе. В частном секторе рост заработной платы будет замедляться для некоторых компаний из-за сокращения спроса и предложения, объявленного простоя и в то же время из-за временного снижения спроса на рабочую силу в Литве.

Однако потеря заработка для наиболее уязвимых работников будет ограничена правительственными мерами стимулирования экономики, поддержкой компаний, затронутых пандемией COVID-19, и увеличением минимальной месячной заработной платы с начала этого года.

По данным Минфина, ожидается, что в этом году среднемесячная зарплата брутто в стране вырастет на 1,8 процента, а в 2021-м темпы роста достигнут 3,3 процента. В последующие среднесрочные годы с падением уровня безработицы и усилением спроса на рабочую силу темпы роста зарплаты в стране будут постепенно ускоряться и приблизятся к 5 процентам в конце периода.

Среднегодовая инфляция в стране к концу 2020 года снизится до 0,7 процента. В 2021 году не ожидается снижения цен на энергоносители, поэтому уровень инфляции вырастет до 1,7 процента, а в конце среднесрочного периода – до 2 процентов.

Внешние факторы риска

Внешняя среда будет оставаться нестабильной в среднесрочной перспективе, а перспективы экономического восстановления основных внешнеторговых партнеров Литвы неустойчивы.  Ситуация с вирусом COVID-19 в мире пока полностью не контролируется, поэтому существует риск того, что странам мира снова придется применять меры по контролю за развитием заболевания, которые оказывают негативное влияние на экономику. Риск «жесткого» Brexit, который может иметь негативные экономические последствия для экономики ЕС и Литвы в среднесрочной перспективе, также не исчез. Существует риск, что условия международной торговли могут измениться. В этом случае ВВП может упасть на 16,8% в этом году, а восстановление экономики Литвы займет больше времени, чем предполагалось в базовом сценарии.

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