Счета за отопление за март сократятся

Фото BNS/Лукаса Баландиса

Казалось бы, совершенно нормальная для жизни современного человека комфортная температура в домах и квартирах становится для нас роскошью. Мы с тревогой следим за прогнозами теплоснабженцев и подсчитываем, насколько «похудеет» наш кошелек и вообще способны ли мы оплатить счета за отопление.

По данным Вильнюсских теплосетей, в марте из-за относительно теплой погоды, меньших тарифов за тепловую энергию, а также компенсации НДС счета за отопление будут в среднем на 29% меньше, чем в феврале. В мартовских расчетах учтут нулевой НДС за предыдущие месяцы нынешнего года. Если, к примеру, счет в предыдущие месяцы был 100 евро, то НДС за три месяца составит 27 евро.

Как сообщают Вильнюсские теплосети, в апреле цена на тепловую энергию в столице по сравнению с мартом снизилась на 2,94 проц. до 10,56 цента, а по сравнению с апрелем 2021 года возросла в 2,3 раза.

Отопительный сезон в Литве обычно заканчивается во второй половине апреля, однако это сложно предсказать — все зависит от погодных условий, заметил президент Литовской ассоциации поставщиков услуг отопления Валдас Лукошявичюс.

В этом году жители ждут окончания отопительного сезона, поскольку из-за высоких цен на энергоресурсы приходится оплачивать большие счета. Если власти ничего не предпримут, то с июля электричество для бытовых потребителей подорожает на 50%, газ для приготовления пищи на 100%, а для отопления – на 200%.

В прошлом году отопительный сезон завершился в столице с рекордным опозданием — 5 мая. Об окончании отопительного сезона в Вильнюсе сообщает самоуправление города.

Если теплеет, жители сами могут решать, отключать ли отопление. Правда, и здесь они должны руководствоваться гигиеническими нормами. «По закону жители могут принимать решение большинством голосов (50% + 1 житель) — начинать или завершать отопительный сезон», – разъясняет пресс-служба Вильнюсских теплосетей.

Кстати, принято решение о том, что Европейский инвестиционный банк предоставит Вильнюсским теплосетям кредит в размере 43 млн евро. Банк и компания подписали долгосрочный кредитный договор, за счет которого будет финансироваться модернизация столичных тепловых сетей, сообщает компания.

Около 17 километров старых трубопроводов будут заменены современными и изолированными коммуникациями, а также будет проложено 4 километра новых трубопроводов. Вильнюсские теплосети владеют более 741 км трубопроводов.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt