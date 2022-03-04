«Сделано в России и Беларуси» убрали из продаж

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Литовский бизнес отворачивается от российской и белорусской продукции: часть торговых сетей уже изъяли со своих полок товары под маркой «Сделано в России и Беларуси», в других – еще распродаются остатки продукции.

Стало известно, что в марте после реконструкции откроется один из самых больших магазинов Iki в Вильнюсе (ул. Жирмуну, 2). Магазин изменит свое название с IKI Minskas на IKI Vilnius.

«Наша цель – предложить покупателям наилучший опыт закупки, поэтому мы регулярно обновляем и модернизируем магазины, создаем современные места шопинга. В этот раз мы решили также изменить название магазина. Наш магазин в 1999 г. открылся на базе торгового центра Minskas (Минск), однако ситуация меняется, поэтому мы меняем и название магазина», – сказала исполнительный директор Iki Лина Муйжене.

Тем временем мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс тоже занялся «очисткой» города. В социальной сети Facebook он сообщил, что «Вильнюс очищается». «Столица Литвы прекращает сотрудничество с бывшими городами-партнерами в Беларуси и России. Мало того, мэр отзывает разрешение на проведение «Большого марша в защиту семей», который должен был состояться в мае, и не выдаст другие разрешения на подобные мероприятия, если увидит хотя бы малейшую связь между ними и российской пропагандой.

Мэр также попросил национальные ведомства остановить деятельность такси Yandex в Вильнюсе. Кроме того, Р. Шимашюс обещал сделать все, чтобы в парке Вингис больше не праздновали День русской культуры, если в мероприятии любым способом – прямо или косвенно – будет участвовать посольство России.

«Россияне и белорусы могут выступать с концертами в Вильнюсе, если они публично заявят о своем несогласии с правящими режимами в России и Беларуси. Молчания не хватит. О тех, кто поддерживает режим, я даже не говорю – им сразу же предложат идти туда, куда предложили пойти русскому военному кораблю», – сказал мэр.

«Хорошо, что мы уже раньше сделали домашнюю работу и убрали советских истуканов с Зеленого моста и избавились от Дома Москвы. Сейчас отличное время для того, чтобы очиститься от мусора российского режима, оставленного в нашей стране», – написал он.

Тем временем

Что потеряет литовский бизнес

Из-за экономических санкций международного сообщества против России литовский бизнес потеряет около 300 млн евро, которые поступают от двусторонней торговли, заявил вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас.

«Бизнес давно понял, что трейдинг в России — очень рискованная деятельность, она сопряжена с большими рисками, но по этой причине растет прибыльность. Но если посмотреть на структуру экспорта, то она покажется очень внушительной, более 3 миллиардов евро взаимной торговли, а товаров литовского происхождения всего на 300 миллионов евро. В этой ситуации они будут пожертвованы», — заявил М. Дубниковас радиостанции LRT.

По его словам, это может вызвать временные трудности у тех литовских компаний, у которых есть торговые отношения с Россией, но от больших проблем страна защищена тем, что Литва смогла переориентироваться в 2014 году.

«Это будет вызовом для компаний, поставляющих эти товары. Но хорошая новость заключается в том, что Литва отвернулась от России еще в 2014 году, когда торговля была гораздо более интенсивной, и сумела найти рынки сбыта на Западе», — отметил М. Дубниковас.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ