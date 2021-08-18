«Сделка США с Пакистаном». Почему талибы победили

Изначально членами «Талибана» были преимущественно студенты афганских и пакистанских исламских религиозных школ — медресе, где проповедовалась ультраконсервативная форма суннитского ислама. Подавляющее число талибов были этническими пуштунами.

Первоначальной целью талибов было восстановление на территории Афганистана законов шариата, а также возвращение в страну порядка и безопасности. Группировка быстро разрасталась при поддержке Пакистана и постепенно захватывала города и провинции в Афганистане.

В 1996 году талибы без боя взяли Кабул и свергли правительство президента Афганистана Бурхануддина Раббани. В октябре 1997 года «Талибан» изменил официальное название государства, переименовав его в Исламский эмират Афганистан.

Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ были единственными государствами, признавшими правительство талибов в конце прошлого века. Другая богатая монархия Персидского залива, Катар, предоставила «Талибану» убежище в Дохе после американской интервенции. В Дохе базируется часть политического руководства боевиков.

Именно поддержка Пакистана является ключевым фактором успехов «Талибана» в Афганистане после выхода основной части американских войск и сил НАТО, считают эксперты.

Пакистанский премьер-министр Имран Хан, критиковавший США за присутствие в Афганистане, одним из первых приветствовал захват власти талибами. «Они сломали оковы рабства в Афганистане», — заявил Хан 16 августа.

Пакистан оказался одной из немногих стран, которые не стали эвакуировать своих граждан из Афганистана после взятия боевиками Кабула. Также поступила Турция, Китай, Иран и Россия. Несмотря на то, что в РФ «Талибан» запрещен, Москва заявляет о хороших отношениях с боевиками и официально принимает их представителей на высоком уровне.

Официальный Исламабад заявляет о нейтралитете в отношении гражданской войны в Афганистане. Однако есть свидетельства, что Пакистан укрывает полевых командиров «Талибана» в горах на севере страны и оказывает им поддержку через свои силовые структуры.

С самого начала талибам помогала Межведомственная разведка, так называется основная разведслужба Пакистана, рассказывает эксперт Центра Карнеги Акил Шах. Сейчас в пакистанской провинции Белуджистан базируется «шура» — высший военно-политический совет талибов.

Пакистан разрешает свободное передвижение боевиков и вооружения через границу, лечить раненых в своих больницах, путешествовать по пакистанским паспортам и вести бизнес в крупных городах.

Одной из основных причин, по которым Исламабад заинтересован во власти талибов в Афганистане — это контроль над афганской разведкой, которую Пакистан подозревают в сотрудничестве со своим главным врагом, Индией.

Покровительство Пакистана над талибами неофициально поддерживает и Саудовская Аравия, а саудовские шейхи и бизнесмены финансируют талибов, пишет американская газета New York Times.

Как говорит обозреватель издания National Interest Майкл Рубин, причиной поражения Кабула стала не коррупция, как многие заявляют, а Пакистан, который помогал талибам и в то же время сотрудничал с США, которые выделили Исламабаду 23 миллиарда долларов за поддержку западной коалиции в Афганистане.

Колумнист также напомнил, что Пакистан находится в тесном контакте с Китаем, благодаря чему Пекин получает доступ к Индийскому океану и оказывает влияние на Индо-Тихоокеанский регион. КНР, по его мнению, обучает спецслужбы Исламабада.

Рубин считает, что вина Пакистана очевидна, поскольку именно там скрывался основатель и лидер террористической группировки Аль-Каида Усама бен Ладен, а также организатор серии терактов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед.

Ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко считает, что блицкриг «Талибана» не просто не был неожиданным, а был тщательно спланирован США и Пакистаном.

«Если хотите, назовите это спецоперацией по передаче Афганистана под контроль соседнего Пакистана при посредничестве «Талибана», хотите, назовите это «закулисной сделкой»… Американцы организовали план, который, судя по всему, был согласован с пакистанцами и талибами еще во время заключения сделки в Дохе в феврале прошлого года», — сказал политолог Настоящему времени.

По мнению эксперта, новая стратегия США заключается в том, чтобы завершить пребывание в Афганистане, сделав «смотрящим» над этим государством своего ключевого союзника в Южной Азии. Это объясняет, почему афганская армия отказывалась воевать, просто сдавая без боя целые населенные пункты.

«Речь идет не о коррупции в афганской власти, не о дееспособности афганской армии — речь идет о сознательно организованном плане: передаче Афганистана под контроль Пакистана», — отметил он.

Такой вариант завершения Афганской войны американские аналитики предлагали еще десять лет назад, говорит эксперт.

В 2009 году Джордж Фридман, который на тот момент возглавлял частную разведывательную корпорацию Stratfor, называемую теневым ЦРУ, в своей книге рассуждал, что единственный оптимальный способ закончить войну для Америки — это передача Афганистана под протекторат Пакистана, рассказал Серенко.

Вопрос, который сейчас должен волновать это степень влияния Пакистана на талибов, отмечает бывший редактор саудовской газеты Аш-Шарк аль-Аусат Абдель Рахман ар-Рашед, который, как правило, выражает мнение правящих элит Саудовской Аравии.

«Если выяснится, что пакистанцы имеют влияние на решения талибов, это успокоит крупные державы», — указал Абдель Рахман ар-Рашед.

Отметим, что за несколько недель до захвата Афганистана боевиками в Дохе начались активные переговоры с участием США.

17 августа агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к переговорам источники писало, что на переговорах, где участвовали также талибы и афганские правительственные чиновники, предварительно договорились о двухнедельном прекращении огня.

В течение этого срока, как утверждают собеседники агентства, президент Афганистана Ашраф Гани должен был объявить об отставке, после чего начались бы переговоры о формировании переходного правительства, куда должен был войти экс-президент страны Хамид Карзай «и другие действующие и бывшие чиновники».

По словам источников, бегство Гани застало врасплох все три стороны переговоров и поставило крест на предварительном соглашении.