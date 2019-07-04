СДРПЛ подпишет коалиционное соглашение и ждёт ухода спикера

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Президиум Социал-демократической рабочей партии Литвы (СДРПЛ) в среду постановил, что партия должна участвовать в правящей коалиции.

Председатель партии Гядиминас Киркилас после длившихся три с половиной часа переговоров объявил о получении полномочий на подписание коалиционного соглашения. За это проголосовали более 20 членов президиума, трое воздержались.

Ожидается, что коалиционное соглашение будет подписано в пятницу.

После встречи председатель СДРПЛ не сказал журналистам, на каких условиях партия согласилась подписать коалиционное соглашение.

«Условия — это, прежде всего, наша программа. Сегодня мы получили некоторые другие предложения, на обсуждение которых у нас ещё есть время», — сказал Киркилас не уточняя, какие предложения были получены.

Он только что упомянул, что новые предложения касаются как постов, так и программных дел.

Однако, если Викторас Пранцкетис, спикер Сейма, в следующий вторник не покинет свой пост, данное коалиционное соглашение перестанет действовать, подчеркнул Г.Киркилас.

«Как я уже говорил, это не является для нас приоритетом, но мы, вероятно, проголосуем во вторник за пост спикера Сейма. Это предмет договорённостей. Если не проголосуем, то договор не вступит в силу», — сказал лидер социал-трудовиков.

Это подтвердил и председатель Союза крестьян и «зелёных» Литвы Рамунас Карбаускис, который тоже участвовал в заседании президиума СДРПЛ.

«Если условия коалиции не будут выполнены, то и коалиционное соглашение окажется недействительным», — сказал он.

«Тогда партии должны будут решить, что делать дальше. Я был бы просто удивлён, что один человек может сделать заложником всё государство, что он действительно не может понять, что был избран по коалиционному соглашению, и по коалиционному соглашению может быть заменён», — добавил Карбаускис и сказал, что у него всё ещё есть надежда, что «председатель Сейма сам примет решение».

В.Пранцкетис неоднократно подчёркивал, что не намерен уходить в отставку.

После президентских выборов «крестьяне» начали реформировать правящее большинство. Если «крестьяне», «социал-трудовики», «Порядок и справедливость», а также Избирательная акция поляков Литвы договорятся о коалиции, то в Сейме у них будет 76 голосов.