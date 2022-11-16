Седьмой Рамштайн назначен на 16 ноября — СМИ

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Сегодня, 16 ноября, контактная группа по обороне Украины проведет седьмую встречу в формате Рамштайн. Об этом сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.

«Министр обороны Остин и глава Объединенного Комитета начальников штабов Милли возглавят седьмую встречу Контактной группы по обороне Украины», — отметил представитель Минобороны США.

Сообщается, что встреча будет проводиться в онлайн-формате.

По словам Райдера, будут обсуждаться текущие усилия по обеспечению Украины средствами, в которых она нуждается для защиты от дальнейшей агрессии России.