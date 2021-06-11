Сегодня отмечают День России

Сегодня Россия – могучее демократическое многонациональное государство, которое дорожит своей тысячелетней историей, наполненной страницами немеркнущей славы и непревзойденного мужества. Мы гордимся нашей великой культурой, грандиозными прорывными достижениями в науке, заметным вкладом в мировой прогресс, богатством талантов народов России.

Российским руководством проводится курс, направленный на модернизацию экономики, улучшение качества жизни россиян, укрепление международного авторитета нашей страны, обеспечение стабильности и безопасности в мире, развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Хотел бы пожелать всем вам крепкого здоровья, процветания, благополучия и мира!

Алексей ИСАКОВ, посол России в Литве