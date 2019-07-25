Сегодня Сквярнялис представит кандидатуры новых министров

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис сообщил, что сегодня представит президенту Гитанасу Науседе кандидатуры новых министров транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства.

В среду президент Литвы Гитанас Науседа назначил Саулюса Сквярнялиса премьер-министром после так называемой отставки вежливости, когда после инаугурации нового главы государства правительство должно было вернуть свои полномочия.

Г. Науседа поручил С. Сквярнялису сформировать правительство в течение 15 дней.

На этой неделе литовский парламент выразил доверие премьер-министру С. Сквярнялису, поэтому премьер согласует с президентом состав обновленного правительства.

Эти позиции достались партнерам по коалиции в рамках заключенного несколько недель назад соглашения правящих.

Социал-трудовики утверждают, что предложат в министры сельского хозяйства вместо Гедрюса Сурплиса парламентария Андрюса Палёниса.

Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей пока не раскрывает, кого выдвинет вместо министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса и министра транспорта Рокаса Масюлиса, однако президент подтвердил, что на эти позиции выдвигаются парламентарий Яросла Наркевич и бывший вице-министр транспорта Владислав Кондратович.

По коалиционному соглашению социал-трудовикам также досталось министерство иностранных дел, они обещают оставить на этом посту Линаса Линкявичюса.

Президент Гитанас Науседа требует оставить министра обороны Раймундаса Кароблиса невзирая на то, что эта позиция отдана партии «Порядок и справедливость» (ПС).

Пока не ясно, по какой из процедур будет утверждено обновленное правительство.

Сначала планировалось сменить трех министров еще до утверждения президентом всего Кабмина. Это означало бы, что сейму придется голосовать по правительственной программе, представлять депутатам министров, поскольку с получения С. Сквярнялисом премьерских полномочий в 2016 году сменилось более половины всех министров.

Еще один рассматриваемый вариант – президент может утвердить прежний состав правительства и затем менять министров. Это позволило бы избежать голосования по правительственной программе, поскольку после утверждения старого состава Кабмина С. Сквярнялис получил бы полномочия заново, и «счетчик» смены министров вновь обнулился бы.

«Такой путь возможен. Это вариант, который возможен, какой быстрее, тот, я думаю, и эффективнее», – сказал премьер.

Присягнувший в начале июля президент Г. Науседа также сомневается в работе министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса и министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги.