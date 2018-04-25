Сегодня в столице завершается отопительный сезон

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В пятницу Вильнюс завершает отопительный сезон.

«Поскольку потеплело, было решено объявить об окончании отопительного сезона», — сказал заместитель мэра Вильнюса Валдас Бянкунскас.

Такое решение самоуправление приняло несмотря на прогнозы синоптиков, что в ближайшее время по ночам все еще ожидается низкая температура воздуха. При этом, средняя суточная температура начинает постепенно расти.

Напомним, что жители многоэтажек, в которых установлены независимые системы теплоснабжения, по общему согласию жителей могут продолжать отопление помещений. Отопительный сезон в столице продолжался 7 месяцев. В прошлом году он был завершен 19 апреля.

В тоже время Каунас и Клайпеда планируют завершить сезон в начале следующей недели, а Шяуляй и Паневежис не спешат завершать отопительный сезон. В прошлом году отопительный сезон в крупных городах завершился в середине апреля.