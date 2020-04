Seimas: pinigai už neįvykusias keliones turės būti grąžinti per 14 dienų

Фото pixabay.com

Seimas dar kartą įteisino kelionių kuponus – juos gaus keliautojai, įsigiję keliones, bet neišvykę šalims uždarius sienas ir nutraukus keliones dėl koronaviruso.

Jei žmogus nenorės gauti kupono, pinigai jam turės būti grąžinti per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo, o ne per pusmetį, kaip buvo numatyta iki šiol. Kuponu nepasinaudojus per metus, kelionių agentūros per 14 dienų turės grąžinti pinigus.

Seimas antradienį iš naujo priėmė Turizmo įstatymo pataisas, prezidentui Gitanui Nausėdai jas vetavus. Už jas balsavo 112 Seimo narių, susilaikė vienas parlamentaras.

Už Civilinio kodekso pataisas balsavo 104 Seimo nariai, o susilaikė keturi.

Vetuodamas Turizmo įstatymo ir Civilinio kodekso pataisas, kuriomis Seimas buvo įteisinęs kelionių kuponus bei pusmečio terminą grąžinti keliautojams sumokėtus pinigus, G. Nausėda pareiškė, kad verslo prisiimta rizika net ir ekstremalios situacijos metu negali būti perkeliama vien ant vartotojų pečių.

Ekonomikos komiteto narys Jurgis Razma abejoja, ar daug žmonių ims kuponus: „Gal atsiras vienas kitas žmogus, kuris pasinaudos šia priemone“.

Biudžeto ir finansų komiteto narys Mykolas Majauskas prognozavo, kad nurodžius su keliautojais atsiskaityti per dvi savaites, agentūros bankrutuos ir tada žmonės iš viso neatgaus sumokėtų pinigų.