Сейм берется за предложение президента оценивать законопроекты с учетом изменений климата

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В четверг в сейм Литвы было внесено предложение президента Гитанаса Науседы оценивать законопроекты с учетом климатических изменений.

За такой проект поправок к Закону об основах правотворчества в первом чтении проголосовало 107 членов сейма, один воздержался. Теперь проект рассмотрят парламентские комитеты, следующее слушание его состоится на осенней сессии.