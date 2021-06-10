Сейм берется за предложение президента оценивать законопроекты с учетом изменений климата

В четверг в сейм Литвы было внесено предложение президента Гитанаса Науседы оценивать законопроекты с учетом климатических изменений.
За такой проект поправок к Закону об основах правотворчества в первом чтении проголосовало 107 членов сейма, один воздержался. Теперь проект рассмотрят парламентские комитеты, следующее слушание его состоится на осенней сессии.
Поправки также позволят президенту подписывать правовые акты электронной подписью.
Президент инициировал поправки об оценке законопроектов с учетом изменений климата, аргументируя необходимостью закрепить приоритеты охраны окружающей среды и борьбы с изменениями климата в процессе правотворчества.
Сейчас законопроекты следует оценивать с учетом влияния на экономику, конкуренцию, государственные финансы, социальные условия, криминогенную ситуацию, масштаб коррупции.