Сейм: часть банков Литвы будут постоянно платить повышенный налог на прибыль

Комитет Сейма по бюджету и финансам предложил сделать временный более высокий налог на прибыль постоянным. Его председатель, консерватор Миколас Маяускас говорит, что по причине более высокого тарифа банки будут вносить в бюджет дополнительно 18-20 млн. евро в год.

Ассоциация банков Литвы возмущена такими действиями правящих и заявляет, что таким образом еще оставшиеся в стране «значительные банки» подвергаются подобному наказанию – их и без этого облагали тарифом налога на прибыль, который был на целых 33% выше.

Повышенная ставка налога вступила в силу в 2020 году. В результате в госбюджет уже поступило дополнительно 35,2 млн евро.