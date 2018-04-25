Сейм дал добро на введение новой системы взимания дорожных сборов

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Парламент разрешил Литовской дирекции автодорог (ЛДА) внедрить новую систему взимания платы за пользование дорогами стоимостью около 90 млн евро, еще называемую e-tolling, при которой размер сбора будет зависеть не от времени, а от преодоленного расстояния.

Завершающий срок полномочий сейм во вторник принял поправки к Закону финансировании программы надзора и развития дорог: за них проголосоввли 76 членов сейма, один был против и один воздержался.

Сбор будет рассчитываться с учетом типа автомобиля и стандартов автомобильных выхлопов. Сбор будет взиматься только за проезд по магистральным дорогам государственного значения.

Предельный сбор для автобусов и легких грузовых транспортных средства (до 3,5 тонн) составит 3,5-7 цента за километр, для более тяжелого транспорта — 5-16 центов за км.

От уплаты сбора будут освобождены автомобили специальных служб, систем обороны и внутренних дел, автобусы местного сообщения, автомобили и автобусы, приспособленные для перевозки или вождения людьми с недугами.

Минимальные тарифы сборов будут применяться к некоторым фермерам и сельскохозяйственным компаниям, автобусам дальнего сообщения.

Новый порядок дорожных сборов должен начать действовать с 2023 года.