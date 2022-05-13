Сейм Латвии проголосовал за снос памятника победы в Риге

Фото: общественное достояние/Kalnroze

Парламент Латвии проголосовал за отмену 13-й статьи латвийско-российского договора от 1994 года, гарантирующую сохранность мемориальных сооружений. За проголосовали 70 депутатов сейма, против – 18, воздержавшихся не было.

Это позволит демонтировать установленный в левобережной части Риги монумент победы в Великой отечественной войне – традиционное место проведения мероприятий в День победы и место притяжения сил, ориентирующихся на Россию.

Призывы к сносу памятника раздаются уже давно. Однако только после того, как Россия вторглась в Украину, инициатива получила необходимую политическую поддержку. В интернете уже начался сбор средств на снос памятника.

9 мая тысячи рижан пришли к монументу, чтобы возложить цветы. Утром 10 мая цветы были убраны муниципальными служащими при помощи трактора. Это было воспринято как умышленное оскорбление памяти о войне, но следует отметить, что бойцы Красной армии, погибшие при освобождении Риги, похоронены на Братском кладбище.

Монумент был открыт в 1985 году, когда в Латвии началось национально-освободительное движение. Он вызвал раскол в обществе, поскольку большинством латышей воспринимался как памятник советской оккупации. У него проходили манифестации просоветских сил.

Начат сбор средств на снос монумента

На портале пожертвований Ziedot.lv начат сбор средств на снос монумента в парке Победы в рижской Пардаугаве. Инициатор сбора средств — организация 4.maija deklarācijas klubs.

В описании указано, что памятник на площади Победы — «символ, напоминающий нации о репрессиях, потерянных жизнях и государственной оккупации… Народ Латвии заботится о свободном и демократическом государстве, поэтому памятнику оккупации не место в Латвии. Это символ оккупации, где собираются проповедники войны и насилия, а лозунги и символы, прославляющие их оккупацию, бросают тень на историю, достоинство и ценности нашего народа!»

Пожертвованные средства предполагается потратить на «вывоз строительного мусора».

Тем временем

Россия готова забрать у Латвии памятник Освободителям

Российские власти готовы забрать памятник Освободителям из Латвии, если его будут демонтировать. Об этом заявил заместитель главы Международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Россия заберет из Латвии памятник Освободителям, если власти страны разрешат демонтаж», – сказал он.