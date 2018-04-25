Сейм Литвы будет решать вопрос ужесточения наказания нарушителям карантина

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Во вторник сейм рассмотрит возможность ужесточения наказания нарушителям карантинных правил.

Представители властей заявляют, что более строгая административная и уголовная ответственность будут сдерживать от нарушений.

Если сейм примет закон, то штрафы для физических лиц за нарушение правил составят от 500 до 1500 евро, штрафы предприятиям – от 1500 до 6000 евро, а полиция получит право составления протоколов нарушений.

Сейчас штрафы для физических лиц составляют до 140 евро, а для предприятий – до 600 евро, а наказывать штрафами могут специалисты здравоохранения.

Правительство также предлагает ужесточить наказание лишения свободы в случае, если по причине нарушения правил распространяется заболевание или возникает его вспышка – сейчас за это грозит до трех лет лишения свободы, а предлагается повысить максимальный срок до пяти лет.

Заболевшие, которые знали о своей болезни и не соблюдали назначенных мер безопасности, чем создали опасность для других, также могут быть наказаны лишением свободы до одного года. По закону, если не будет доказано, что инфекция распространилась, гражданина не могут наказать лишением свободы.

Министерство юстиции утверждает, что закрепленные сейчас санкции не сдерживают лиц от преступно легкомысленного поведения, которое может вызвать особое негативные последствия, потенциально даже тяжкие повреждения здоровья, не только для отдельных лиц, но и для всего общества.

Президент Гитанас Науседа выразил поддержку ужесточению мер.

Однако некоторые ученые утверждают, что ужесточая наказания, власть лишь имитирует решение проблем.

В интервью BNS криминолог Гинтауас Сакалаускас ответил, что никогда не будет так, чтобы все без исключения соблюдали все нормы, а масштаб их соблюдения зависит от доверия к органам власти и принимаемым решениям, коммуникации, сотрудничества, ясности норм и осознания их смысла, солидарности.

«Все это нельзя создать никакой правовой ответственностью, или ее ужесточением», – сказал криминолог.