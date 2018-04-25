default image
Страны ЕС утвердили фонд на 37 млрд для борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
В города Латвии не будут вводить армию для соблюдения карантина

Подробнее...
default image
Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года

Подробнее...
default image
Литва просит у СИБ кредит на смягчение последствий коронавирусного кризиса

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис: чем больше потратим денег сейчас, тем меньше будет кризис

Подробнее...
default image
А.Палёнис: в Литве не будет нехватки пищевых продуктов

Подробнее...
default image
В РФ к борьбе с коронавирусом привлекут студентов медвузов

Подробнее...
default image
В благодарность медикам сейм Литвы начал заседание аплодисментами

Подробнее...
default image
Сейм Литвы будет решать вопрос ужесточения наказания нарушителям карантина

Подробнее...
default image
Нидерланды: из музея, закрытого на карантин, украдена картина Ван Гога

Подробнее...
default image
Полётов в воздушном пространстве Литвы стало меньше на 70%

Подробнее...
default image
Д. Яунишкиса предлагается назначить главой ДГБ на второй срок

Подробнее...
default image
В Литве выявлены еще 42 случая коронавируса, общее число – 533

Подробнее...
default image
27 случая коронавируса в Литве – тяжелые, сказала главный эпидемиолог

Подробнее...
default image
Трамп объявил о продлении федеральной директивы по социальному дистанцированию до 30 апреля

Подробнее...
default image
Mercedes-Benz предоставит 3D-принтеры для печати медоборудования

Подробнее...
default image
С июля электроэнергия для жителей Литвы может подешеветь

Подробнее...
default image
Заболевшими военными в батальоне НАТО займётся команда хорватских и германских медиков

Подробнее...
default image
В Клайпеде шесть человек вылечились от коронавируса

Подробнее...
default image
Возвращение граждан самолётами уже обошлось Литве почти в 150 тыс. евро

Подробнее...
TOP,Новости,Общество,Сейм Литвы

Сейм Литвы будет решать вопрос ужесточения наказания нарушителям карантина

Nuotrauka www.pixabay.com

Во вторник сейм рассмотрит возможность ужесточения наказания нарушителям карантинных правил. 

Представители властей заявляют, что более строгая административная и уголовная ответственность будут сдерживать от нарушений. 

Если сейм примет закон, то штрафы для физических лиц за нарушение правил составят от 500 до 1500 евро, штрафы предприятиям – от 1500 до  6000 евро, а полиция получит право составления протоколов нарушений.

Сейчас штрафы для физических лиц составляют до 140 евро, а для предприятий – до 600 евро, а наказывать штрафами могут специалисты здравоохранения.

Правительство также предлагает ужесточить наказание лишения свободы в случае, если по причине нарушения правил распространяется заболевание или возникает его вспышка – сейчас за это грозит до трех лет лишения свободы, а предлагается повысить максимальный срок до пяти лет. 

Заболевшие, которые знали о своей болезни и не соблюдали назначенных мер безопасности, чем создали опасность для других, также могут быть наказаны лишением свободы до одного года. По закону, если не будет доказано, что инфекция распространилась, гражданина не могут наказать лишением свободы. 

Министерство юстиции утверждает, что закрепленные сейчас санкции не сдерживают лиц от преступно легкомысленного поведения, которое может вызвать особое негативные последствия, потенциально даже тяжкие повреждения здоровья, не только для отдельных лиц, но и для всего общества. 

Президент Гитанас Науседа выразил поддержку ужесточению мер. 

Однако некоторые ученые утверждают, что ужесточая наказания, власть лишь имитирует решение проблем. 

В интервью BNS криминолог Гинтауас Сакалаускас ответил, что никогда не будет так, чтобы все без исключения соблюдали все нормы, а масштаб их соблюдения зависит от доверия к органам власти и принимаемым решениям, коммуникации, сотрудничества, ясности норм и  осознания их смысла, солидарности.

«Все это нельзя создать никакой правовой ответственностью, или ее ужесточением», – сказал криминолог.

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600