Сейм Литвы будет заседать раз в неделю, решили правящие

Голосами правящих было решено, что литовские парламентарии с целью защиты от распространения вируса будут заседать раз в неделю – во вторник.
Оппозиция стремилась к тому, что парламент вернулся к нормальному ритму работы, когда пленарные заседания проходят по вторникам и четвергам.
Такой график работы подтвердило и правление сейма.
Однако, голосами правящих во вторник на собрании старост парламентских фракций было решено, что в четверг пленарных заседаний не будет – в повестку работы вторника внесена и часть вопросов из намеченных на четверг.
Позднее на пленарном заседании 65 голосами «за» это решение было утверждено.
«Где еще собираются в таком зале 120 –140 человек на такой площади? Если кто-то из нас заболеет, у нас будет двухнедельный обязательный карантин», – заявил на заседании старост лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис.
Он предложил проводить заседания раз в неделю.
«Должен быть промежуток между заседаниями хотя бы в неделю, на случай, если что-то случится, то у нас будет время, за которое могут проявиться какие-то симптомы», – аргументировал он свое предложение.
Лидер парламентской оппозиции Габриэлюс Ландсбергис возмущался тем, что правящие отказались заседать по четвергам, ведь именно в эти дни проходят «правительственный час», когда у оппозиции есть возможность задать вопросы членам Кабмина.
Кроме того, на этой неделе в четверг была запланирована повестка оппозиционного Либерального движения. По его мнению, правящие, таким образом, избегают отвечать на вопросы.
Консерватор сообщил, что оппозиция собрала необходимые подписи депутатов о проведении внеочередного заседания.
«Оппозиция собрала подписи и в четверг заседание точно состоится», – сказал он.