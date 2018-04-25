Сейм Литвы будет заседать раз в неделю, решили правящие

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Голосами правящих было решено, что литовские парламентарии с целью защиты от распространения вируса будут заседать раз в неделю – во вторник.

Оппозиция стремилась к тому, что парламент вернулся к нормальному ритму работы, когда пленарные заседания проходят по вторникам и четвергам.

Такой график работы подтвердило и правление сейма.

Однако, голосами правящих во вторник на собрании старост парламентских фракций было решено, что в четверг пленарных заседаний не будет – в повестку работы вторника внесена и часть вопросов из намеченных на четверг.

Позднее на пленарном заседании 65 голосами «за» это решение было утверждено.

«Где еще собираются в таком зале 120 –140 человек на такой площади? Если кто-то из нас заболеет, у нас будет двухнедельный обязательный карантин», – заявил на заседании старост лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис.

Он предложил проводить заседания раз в неделю.

«Должен быть промежуток между заседаниями хотя бы в неделю, на случай, если что-то случится, то у нас будет время, за которое могут проявиться какие-то симптомы», – аргументировал он свое предложение.

Лидер парламентской оппозиции Габриэлюс Ландсбергис возмущался тем, что правящие отказались заседать по четвергам, ведь именно в эти дни проходят «правительственный час», когда у оппозиции есть возможность задать вопросы членам Кабмина.

Кроме того, на этой неделе в четверг была запланирована повестка оппозиционного Либерального движения. По его мнению, правящие, таким образом, избегают отвечать на вопросы.

Консерватор сообщил, что оппозиция собрала необходимые подписи депутатов о проведении внеочередного заседания.

«Оппозиция собрала подписи и в четверг заседание точно состоится», – сказал он.