Сейм Литвы напомнил о необходимости требовать компенсацию за оккупацию с России

За нее проголосовали 103 члена сейма, один был против, трое воздержались.

«80 лет, которые прошли с оккупации и крупных ссылок, все же не стерли тех глубоких ран, которые остались в обществе. Они ощущаются и до сих пор», – заявил, представляя проект резолюции, министр обороны, историк Арвидас Анушаускас.

«Восемьдесят лет назад из Литвы в Сибирь было вывезено более 20 тыс. человек, террор в течение года испытали 30 тысяч. Именно июнь 1941 года стал тем рубежом, когда начались не столько ссылки литовцев, поляков, евреев и граждан Литвы других национальной в Сибирь, чтобы уничтожить наиболее просвещенную часть общества и подорвать возможность создания независимого государства в будущем, но народ восстал, сопротивляясь советской оккупации, стремясь освободиться от оккупации, от красного террора. Именно в июне 1941 года нацистская Германия, оккупировавшая Литву, начала осуществлять и геноцид евреев Литвы, что отрыло путь к массовым убийствам и насилию, определило уничтожение большей части еврейской общины», – отметил А. Анушаускас.

В документе говорится, что необходимо требовать возмещения ущерба от оккупации с Российской Федерации, как правопреемнице Советского Союза.

Сейм предлагает продолжить и поощрять исторические расследования преступлений тоталитарных режимов против человечности и военных преступлений. По мнению парламента, они будут обеспечивать иммунитет общества и государства к дезинформации, которую распространяют враждебные государства, снижали бы поляризацию в обществе и повышали бы взаимное доверие среди граждан.

В резолюции также содержится призыв освободить публичные пространства в Литве от символов, воплощающих тоталитарные режимы, укреплять гражданственность, патриотизм и волю к сопротивлению в дошкольном, формальном и неформальном обучении.

В эти дни в Литве проходят мероприятия, посвященные 80-летию печальных событий оккупации двух тоталитарных режимов.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Четырнадцатого июня 1941 года в три часа утра, советские репрессивные структуры начали массовой вывоз жителей Литвы в удаленные северные территории.

По данным Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, за эти несколько дней июня было погружено в вагоны для скота и вывезено с Родины около 18 тыс. жителей страны. Пятнадцатого июня 1940 года ССР оккупировал Литву. За годы оккупации, до 1953 года, было арестовано и выслано 280 тыс. граждан Литвы.

Двадцать второго июня 1941 года началась оккупация Литвы нацистской Германией (длилась до 28 января 1945 года). Во время Второй мировой войны нацисты и местные пособники уничтожили 90% евреев из более 200 тыс., проживавших в Литве.