Сейм Литвы не будет рассматривать проект о запрете рекламы на LRT

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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Литовские парламентарии во вторник постановили, что не станут рассматривать проект, которым предлагается запретить всю рекламу на Литовском радио и телевидении (LRT) и на интернет-портале LRT.

За включение подготовленной тремя «аграриями» поправки к Закону о национальном радио и телевидении в программу работы этой сессии сейма проголосовали 32 парламентария, против было 16, 26 воздержались.

Проект, который не включен в программу работы сессии, не может быть рассмотрен на заседании сейма.

«Действительно ли это так, что при приведении в порядок финансирования LRT это LRT нужно зарезать?» – спросил консерватор Кестутис Масюлис.

В соответствии с подготовленным «аграриями» Арвидасом Некрошюсом, Валюсом Ажуоласом и Агне Ширинскене проектом поправок к Закону о национальном радио и телевидении, любая реклама или иная организация публичной информации, а также ее распространение за вознаграждение запрещены в программах радио и телевидения LRT, а также на интернет-портале LRT. Исключение сделано для международных договорных обязательств при трансляциях общественно значимых мероприятий.

Также предлагается установить, что телевидение и радио LRT в своих программах и на портале при распространении информации культурного, социального или просветительского характера, во время трансляций культурных и спортивных мероприятий может указывать названия спонсоров, их логотипы, но должно делать это бесплатно.

Действующий сейчас закон об LRT предусматривает, что реклама на радио и телевидении LRT запрещена, однако разрешается за деньги или иное вознаграждение распространять информацию культурного, социального или просветительского характера.

BNS