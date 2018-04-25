Сейм Литвы не будет уточнять бюджет страны этого года

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Сейм не будет уточнять бюджет Литвы на этот год, хотя поступления по причине последствий коронакризиса значительно отстают от утвержденного плана.

В программу девятой, последней сессии сейма нынешнего созыва уточнение бюджета было включено по предложению члена Комитета по экономическим вопросам, консерватора Юргиса Размы.

Однако парламент не одобрил это предложение: «за» проголосовали 46 депутатов, «против»– 42 , а воздержались 16 членов сейма.

Как утверждает член Комитета по бюджету и финансам сейма, консерватор Миколас Маяускас, уточнение бюджета этого года продемонстрировало бы, насколько ответственно распоряжались государственными деньгами, которые вносят налогоплательщики.

Ю. Разма возмущался тем, что правительство, прикрываясь угрозами коронавируса, заимствуем миллиардные суммы и утверждает протокольными решениями расходы, которые не укажет в госбюджете 2020 года.

«Еще в апреле правительство должно было представить сейму уточнения к бюджету, которые бы соответствовали истинным расходам и доходам», – отметил он.

По уставу сейма, депутаты не могут рассматривать проекты, если они не внесены в программу задач сессии.