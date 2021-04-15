Сейм Литвы не планирует возвращаться к удаленной работе – глава парламента

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Литовский сейм, вернувшийся к обычной форме заседаний, не должен возвращаться к удаленной работе, заявила спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

«Серьезно об удаленном способе речь не идет, мы перешли к живым заседаниям, очень надеюсь, что так сможем работать и далее, разве что ситуация резко ухудшиться, но я не думаю, что так произойдет. Полагаю, что там мы будем работать и дальше в течение всей весенней сессии», – сказала спикер в четверг журналистам.

В начале весенней сессии заседания сейма проходили удаленно, однако в конце марта парламент вернулся к работе в зале заседаний, поскольку у политиков появилась возможность вакцинироваться прививкой AstraZeneca.

Руководство страны, министры, часть депутатов привились AstraZeneca поощряя население вакцинироваться этим препаратом. Вакцинацией прививкой этого производителя приостанавливалась на короткое время по причине выявленных редких случаев тромбоэмболии у привитых людей.

Согласно данным, которые ранее предоставила В. Чмилите-Нильсен, привились или изъявили желание привиться более 90 членов сейма из 141. Некоторые политики переболели COVID-19, также некоторые из них были привиты раньше, попав в приоритетные группы по возрасту или состоянию здоровья.