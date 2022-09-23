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Сейм Литвы объявил дату муниципальных выборов: они состоятся 5 марта 2023 года

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

В четверг Сейм Литвы объявил дату прямых выборов мэров и советов самоуправлений — они состоятся 5 марта следующего года.

Дата выборов в советы самоуправлений определяется Сеймом не позднее чем за шесть месяцев до окончания полномочий членов муниципальных советов и мэров.

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Предстоящие муниципальные выборы состоятся после вступления в силу нового Закона о политических организациях, который устанавливает более жесткие требования к политкомитетам.

Они должны быть зарегистрированы как юридические лица, а политические комитеты, желающие участвовать в выборах в органы местного самоуправления, должны быть зарегистрированы до 10 декабря.

Избирательный кодекс предусматривает, что муниципальные выборы проводятся не ранее, чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до окончания полномочий членов совета и мэров.

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