Сейм Литвы обязался поддерживать Украину до победы

Резолюция была принята 60 голосами «за». Документ внесли представители всех фракций Сейма, но в голосовании участвовали только правящие. По причине конфликта между большинством и меньшинством оппозиция не учувствует в парламентском заседании в четверг.

Представитель правящих консерваторов, председатель Комитета Сейма по иностранным делам Лайма Люция Андрикене представила проект постановления и сказала, что он отражает позицию Литвы по всем ключевым вопросам и является «уточнением позиции».

«Этой резолюцией мы обязуемся поддерживать Украину до победы и полного восстановления территориальной целостности Украины», — сказала глава комитета.

Она также подчеркнула важность перспективы членства Украины в Европейском Союзе (ЕС).

«Совет руководителей ЕС состоится 22-23 июня, и на нем будет решаться, нужно ли Украине предоставлять статус кандидата, и мы приглашаем всех должностных лиц всех уровней в международных институтах, организациях и форумах помочь Украине в достижении этих целей», — сказала Андрикене.

В принятой Сеймом резолюции также содержится призыв не рассматривать вопрос об отмене санкций в отношении России и Белоруссии до тех пор, пока Россия не прекратит боевые действия против Украины и не выведет свои оккупационные силы.

Авторы документа призывают ООН, парламенты и правительства демократических стран «незамедлительно восстановить поставки зерна и других продовольственных товаров из Украины в развивающиеся страны и принять все необходимые меры для обеспечения безопасного морского сообщения с черноморскими портами Украины, в частности с Одесским морским портом».

Странам Европейского Союза (ЕС) предлагается открыть для Украины реальную перспективу членства в ЕС, предоставив на заседании Совета Европы статус кандидата в члены ЕС.

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