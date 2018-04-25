Сейм Литвы одобрил назначение Д.Яунишкиса на пост главы ДГБ

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Литовский парламент одобрил назначение на второй срок Дарюса Яунишкиса главой Департамента Госбезопасности (ДГБ).

За это во вторник проголосовали 109 членов сейма, «против» были четыре, пять воздержались.

По закону, директора ДГБ назначает и увольняет президент с одобрения сейма.

Глава Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Дайнюс Гайжаускас сказал, что деятельность ДГБ в период руководства Д. Яунишкиса, значительно улучшилась.

Он призвал поддержать кандидатуру Д. Яунишкиса потому, «что он сделал все дела, которые были поручены ему во время срока его полномочий».

«Я вижу такой большой прогресс и предлагаю разрешить ему дальше расти», – сказал оппозиционный консерватор Кестутис Масюлис.

Между тем, член Смешанной группы членов сейма Повилас Урбшис отметил, что назначение Д. Яунишкиса на второй срок связано с желанием политиков иметь большее влияние на разведывательное ведомство.

«Д. Яунишкис должен уяснить, что, служение государству, не является служением одному лицу»,– сказал депутат.

Член фракции правящих «аграриев» Наглис Путейкис утверждал, что нельзя оправдать слежку за таким большим числом людей, которую осуществляет ДГБ.

«Она не отвечает стандартам западной демократии», – сказал политик.

Ранее глава ДГБ упоминал, что в 2019 году «были проверены» около 80 тыс. лиц, о которых департамент представил свои выводы.

Президент выдвинул кандидатуру Д. Яунишкиса на минувшей неделе, как только КНБО сейма утвердил вывод по ситуации в департаменте.

Проверив предоставленные информатором данные, комитет заявил, что ДГБ действовал законно при проверке окружения кандидатов в президенты, однако призвал его отказаться от устных поручений по проверке лиц.

Комитет проверял данные, предоставленные сотрудником ДГБ в прошлом году о том, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

В представленном информатором списке лиц, о которых ДГБ собирал информацию, указано более 60 фамилий, среди них есть много известных людей из сфер бизнеса, культуры, развлечений.

КНБО, который провел расследование по этому заявлению, констатировал, что ДГБ действовал законно, когда проверял окружение кандидатов, однако предложил изменить порядок работы и отказаться от устных поручений о проверке лиц.

Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета. В. Бакас считает, что представленные данные свидетельствуют о том, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы.

Глава ДГБ утверждал, что людей проверяли в рамках законов, а посторонним лицам информация не предоставлялась.

Впервые Д. Яунишикис был назначен главой ДГБ 13 апреля 2015 года.

Д. Яунишкис служил в литовской армии 20 лет, он накопил опыт военного руководства и опыт работы в разведке. Он является бакалавром экономики, в Вашингтонском университете получил степень магистра стратегических исследований.

С 1990 года три года работал в сфере защиты Верховного Совета – Восстановительного сейма. Он не раз был награжден высокими государственными и прочими наградами.

У Яунишкиса 5 детей.