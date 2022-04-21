Сейм Литвы открыл путь возвращения в политику для Паксаса

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В четверг Сейм Литвы принял поправку к Конституции о возможности баллотироваться после импичмента, тем самым завершив более чем десятилетние дебаты по так называемой поправке бывшего президента Роландаса Паксаса.

При 134 депутатах, голосовавших «за», одном – «против», Конституция Литвы была дополнена положением о том, что лицо, потерявшее должность в ходе импичмента, может баллотироваться на выборах в Сейм и занимать другие должности, предусматривающие дачу присяги, через десять лет после импичмента в Сейме.

Поправка к Конституции считается принятой, если за нее проголосовало не менее двух третей депутатов, то есть не менее 94 из 141 члена Сейма.

Представитель Партии труда Андрюс Мазуронис напомнил, что импичмент Паксасу состоялся в 2004 году и с того времени никаких решений не принималось.

«Наказание, которое одни деятели в политической сфере осуществили и наложили на других деятелей в политической сфере, сегодня уже длится 18 лет и 15 дней (…). 18 лет и 15 дней длятся настроения мести, политического реваншизма и страха перед политической конкуренцией, которая и была основной причиной того, что сегодня у нас есть такая санкция, которой нет в Уголовном кодексе, за любое другое преступление», — сказал Мазуронис.

Консерватор Юргис Разма утверждал, что это вынудило Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установить предельный срок, после которого лицо сможет баллотироваться после состоявшегося импичмента.

«Я думаю, что никто из нас не восхищен тем, за что мы собираемся голосовать сейчас. Когда была политическая воля Сейма, на которую не влиял ЕСПЧ, мы все же проголосовали за бессрочное ограничение возможности баллотироваться на выборах в Сейм лицу, нарушившему присягу. Мы очень серьезно отнеслись к даче присяги, но сегодня у нас другая правовая ситуация, мы должны уважать решение Европейского суда по правам человека», — сказал консерватор.

Эта поправка к Конституции реализует решение Европейского суда по правам человека по делу Паксаса, смещенного с поста президента, против Литвы.

В 2011 году этот суд постановил, что пожизненный запрет на участие в выборах в Сейм Паксаса, отстраненного от должности президента, был непропорциональным.

Сейм неоднократно пытался принять поправки к Конституции, открывающие дорогу Паксасу к выборам, но голосов всегда не хватало. Комитет министров Совета Европы, который следит за исполнением постановлений Страсбургского суда, применил к Литве так называемую усиленную процедуру наблюдения.

Паксас был смещен с поста президента в 2004 году, и с тех пор его не баллотировался ни на пост главы страны, ни в депутаты Сейма.

Конституционный суд Литвы признал, что Паксас нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, предоставив в порядке исключения литовское гражданство своему финансовому покровителю Юрию Борисову.

Этот суд также разъяснил, что лицо, потерявшее свой пост в результате импичмента, не может занимать должность, требующую конституционной присяги на всю жизнь. По его мнению, чтобы изменить это положение, необходимо было внести поправки в Конституцию.

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