Сейм Литвы планирует осудить нарушения прав человека в Китае, геноцид уйгуров

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Парламент Литвы планирует осудить осуществляемые в Китае преступления против человечности, геноцид уйгуров.

Соответствующий проект резолюции сейма подписали почти две трети депутатов, среди них руководство сейма, представители правящих и оппозиционных партий.

В проекте говорится, что сейм «строго осуждает массовые, системные и тяжкие нарушения права человека и преступления против человечности, осуществляемые Китаем», и «призывает ООН начать судное расследование геноцида уйгуров в Синьцзянских лагерях заключения», а также «призывает Европарламент и Еврокомиссию, ее председателя Урсулу фон дер Ляйен пересмотреть политику сотрудничества Евросоюза с Китаем и сформировать четкую позицию в отношении проводимых Китаем массовых, системных и тяжких нарушений прав человека, преступлений против человечности и геноцида уйгуров».

В резолюции также планируется призвать китайские ведомства «незамедлительно прекратить незаконную практику изъятия органов у узников чести, отпустить всех узников чести в Китае, включая членов духовного движения Falun Gong, прекратить геноцид уйгуров и закрыть лагеря «перевоспитания», отпустить всех задержанных и заключенных, которые находятся в лагерях принудительного труда».

Кроме того, призывается отозвать в Гонконге Закон о нацбезопасности, вывести оттуда китайские войска и прекратить «осуществляемые ограничения свободы слова и политических свобод, впустить независимых экспертов по правам человека на территорию Тибета и начать диалог с Далай-ламой по сохранению тибетского культурного и религиозного наследия, а также по восстановлению свободы религии».

В проекте констатируется, что положение с правами человека в Китае ухудшается с 2012 года. Об этом свидетельствуют задержания правозащитников, юристов, журналистов, создана программа внесудебного заключения, по которой задержано более миллиона уйгуров, в отношении которых применяется насильственное политическое перевоспитание, их задерживанию без предъявления обвинения и без решения суда.

«В провинции Синьцзян сформировалась жесткая практика ограничения религии и языка уйгуров, их обычаев; забранные из семей дети растут в государственных детских домах и интернатах; уничтожено много объектов культурного и религиозного назначения, кроме того, создана сеть цифровой пенетрации населения, включая технологии опознавания лиц и сбора личных данных», – говорится в проекте резолюции.

Одна из инициаторов проекта, социал-демократ Довине Шакалене сообщила BNS, что текст долго согласовывали с различными фракциями и представителями комитетов, и это было командной работой.

Д. Шакалене подчеркнула, что, по мнению экспертов, то, что происходит в упомянутой провинции, соответствует определению геноцида в международных правовых актах.

«Мы, выжившие в полувековом коммунистическом терроре, испытавшие на своей шкуре систему ГУЛАГов, обладаем моральным долгом реагировать на преступления того же коммунизма против другого народа, тем более зная, насколько эффективно коммунистический режим способен скрывать преступления против человечности», – сказала BNS депутат.

По ее словам, сходные документы уже приняли или рассматривают парламенты США, Соединённого Королевства, Нидерландов, Бельгии, Италии и других государств Запада.

В марте этого года Пекин ввел санкции в отношении Д. Шакалене и еще девяти европейцев. Им запрещен въезд в Китай.

В ЕС достигнуто соглашение ввести санкции в отношении четырех должностных лиц Китая за преследование уйгуров.

Тибет лишился автономии от Китая в 1951 года, когда Пекин ввел войска на эту провозгласившую независимость территорию.

Литва официально считает Тибет частью Китая, однако вместе с другими странами Евросоюза высказывается за мирное урегулирование отношений между властями Китая и Тибетом.

В последнее время международное сообщество не раз называло геноцидом и преступлениями против человечности действия Китая в регионе Синьцзян против уйгурского национального меньшинства.

Правозащитники утверждают, что как минимум миллион уйгуров и других тюркоязычных мусульман находятся в заключении, в так называемых, лагерях для перевоспитания в северо-западном регионе Китая Синьцзян. Китай также обвиняется в использовании в Синьцзяне принудительного труда и насильственной стерилизации женщин.

В регионе Синьцзян в Китай проживают уйгурское меньшинство, уйгуры — преимущественно мусульмане.