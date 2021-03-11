Сейм Литвы поблагодарил Данию и Исландию, первыми признавших независимость

Во второй резолюции сейма отмечается, что шаг, совершенный Данией тридцать лет назад, был очень важным для Литвы закреплявшей свою независимость в международном сообществе.

«Дания, никогда не признававшая советской оккупации и аннексии Литвы, активно поддержала стремления страны закрепиться в международных организациях – влиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, стать членом НАТО и Евросоюза», − говорится в документе.

11 февраля 1991 года Исландия первой из зарубежных стран официально признала независимость Литвы, а 26 августа 1991 года обе страны установили дипломатические отношения. Вскоре после Исландии, ее примеру последовала Дания.

28 февраля 1991 ода был подписан протокол «О сотрудничестве Дании и Литвы», который подписали министры иностранных дел двух стран.