Сейм Литвы поблагодарил Данию и Исландию, первыми признавших независимость

Литовский парламент выразил благодарность Исландии и Дании, которые первыми признали независимость Литвы.
В феврале этого года исполнилось тридцать лет с момента официального признания Исландией и Данией независимого восстановленного Литовского государства в 1990 году.
В принятой в среду резолюции сейм поблагодарил парламент Исландии за быструю реакцию на осуществленную 13 января 1991 года агрессию Советского Союза против Литвы.
«Благодаря этому шагу Исландии мир получил повод вспомнить, что кроме прямых интересов существует и историческая справедливость, воля и право народов на самоопределение, к конечном счете – мораль», − говорится в резолюции.
Во второй резолюции сейма отмечается, что шаг, совершенный Данией тридцать лет назад, был очень важным для Литвы закреплявшей свою независимость в международном сообществе.
«Дания, никогда не признававшая советской оккупации и аннексии Литвы, активно поддержала стремления страны закрепиться в международных организациях – влиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, стать членом НАТО и Евросоюза», − говорится в документе.
11 февраля 1991 года Исландия первой из зарубежных стран официально признала независимость Литвы, а 26 августа 1991 года обе страны установили дипломатические отношения. Вскоре после Исландии, ее примеру последовала Дания.
28 февраля 1991 ода был подписан протокол «О сотрудничестве Дании и Литвы», который подписали министры иностранных дел двух стран.