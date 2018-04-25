Сейм Литвы повысил зарплаты работающим в очагах коронавируса медикам

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Во вторник сейм Литвы повысил на 60–100% зарплаты медикам, работающим во время карантина в очагах коронавируса. Зарплаты повышена и медикам-резидентам.

За это решение голосовали и правящие, и оппозиция, поправки к Закону о профилактике и контроле заразных заболеваний приняты единогласно, 120 голосами «за».

Согласно принятым поправкам, повышение коэффициента зарплаты работающих в очагах особо опасных заразных заболеваний составляет от 60% до 100%.

Повышенные зарплаты будут выплачиваться во время карантина — с его начала 16 марта.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига во вторник сообщил, что коэффициенты зарплат будут повышены и резидентам.

По его словам, это будет сделана не на средства Фонда обязательного страхования здоровья, а на средства государственного бюджета.