Сейм Литвы предложит признать незаконную миграцию гибридной атакой

«В эти недели мы видим всесторонние усилия правительства в борьбе с гибридной агрессией. Поэтому сейм перед лицом угрозы, демонстрируя единство позиции и оппозиции, объявит свою позицию по признанию гибридной агрессии», – цитируются в пресс-релизе слова председателя Комитета по национальной безопасности и обороне сейма Лауринаса Касчюнаса.

«Я считаю, что мы точно можем констатировать, что минский режим способствует незаконной миграции через Беларусь. Эта гибридная агрессия может расширяться, использоваться и даже стать основой для новых угроз в контексте широкомасштабных военных учений «Запад», поэтому мы относимся к этому очень серьезно, и вместе с правительством предлагаем ответ и меры сдерживания», – отметил он.

В проекте резолюции констатируется, что «недружественные по отношению к Литве государства осуществляют гибридную агрессию против Литовской Республики», организуя нелегальные потоки иностранцев из третьих стран, пересекающих границу Литвы, по этой причине возникает угроза конституционному строю Литвы и общественному спокойствию.

Поэтому правительству предлагается укрепить охрану границы и на участке госграницы с Беларусью дислоцировать литовскую армию, а также по всему периметру этой границы как можно быстрее возвести физический оборонный барьер.

Также предлагается обеспечить, чтобы организаторы нелегальных потоков мигрантов, включая физических и юридических лиц Беларуси, привлекались к ответственности, чтобы в отношении них применялись национальные санкции и санкции ЕС.

Если гибридная агрессия будет продолжаться и становиться более интенсивной, с учетом степени опасности, предлагается начать консультации с членами НАТО, прежде всего, с США, об угрозе территориальной целостности страны, политической независимости или безопасности.

Сейм также готовится предложить обращение к государствам ЕС, Еврокомиссии и прочим ведомствам с призывом продемонстрировать солидарность и предоставить Литве необходимую помощь в противостоянии гибридной агрессии.

В целом в этом году на этом участке границы Литвы задержаны 1676 нелегальных мигрантов, этот показатель более чем в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Основная их часть – из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.