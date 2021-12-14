Сейм Литвы принял бюджет на 2022 год

«На это выделяется более 1 млрд евро», — отметил он.

С учетом средств Евросоюза доходы государства в следующем году составят 14,381 млрд евро, а расходы – 16,628 млрд евро, дефицит будет 3,3% валового внутреннего продукта (ВВП).

Долг властного сектора в конце 2022 года должен составить 44,8% ВВП — на один пункт меньше, чем в этом году.

В следующем году доходы большей части населения страны вырастут за счет увеличения необлагаемого налогом дохода (до 460 евро), минимальной заработной платы (до 730 евро), минимального коэффициента для руководителей учреждений и величины базовой зарплаты должностных лиц (до 181 евро). Предусмотрены дотации для самоуправлений на выплату компенсации за отопление, расширяется круг жителей, которые смогут получить компенсацию.

С января введено требование о том, что зарплата, суточные и командировочные расходы для сотрудников должны выплачиваться банковским переводом, а не наличными, за исключением зарплат моряков.

В 2022 году увеличатся акцизы на алкоголь и сигареты.

Также предусматривается повышенный лимит заимствования, чтобы государство могло выделить деньги на содержание железнодорожной инфраструктуры в случае расторжения договора литовской железной дороги с белорусским производителем удобрений Беларуськалий.

После того как Сейм установит новый механизм индексации пенсий, согласно которому дополнительно индексируется индивидуальная часть пенсии, а основная часть пенсии выравнится независимо от стажа работы, пенсии в следующем году вырастут в среднем примерно на 11%, а средняя пенсия по старости увеличится с 414 до 465 евро.

Правительство также одобрило предложение об отказе от налога на регистрацию автомобилей и оставило только ежегодный налог на выбросы, но Сейм еще будет принимать решение по этому вопросу. Новый налог будет взиматься с 2023 года и полностью вступит в силу в 2025 году с ожидаемым ежегодным сбором около 170 миллионов евро.