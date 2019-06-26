Сейм Литвы принял резолюцию по 450-летию Люблинской унии

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Во вторник литовский парламент единогласно с 94 голосами «за» принял резолюцию, в которой отмечается 450-ая годовщина Люблинской унии.

По этому случаю глава польского сейма Марек Кухчиньский поздравил литовских депутатов видеообращением.

В документе отмечается, что «акт заключения унии свидетельствовал не только о практической реализации идей эпохи Ренессанса, но и о новаторском правовом мышлении, о зрелости политической элиты двух государств».

«В Люблинском сейме было создано многонациональное и многорелигиозное сообщество, основанное на республиканских ценностях, терпимости, идеи политических переговоров и взаимного уважения», – говорится в резолюции.

В ней также отмечается, что «Республика Двух Народов стала мостом между Востоком и Западом».

Принять резолюцию к юбилею Люблинской унии предложили спикер сейма Викторас Пранцкетис и председатель парламентской Комиссии по боям за свободу и исторической памяти государства Арунас Гумуляускас.

Первого июля 1569 года Великое Княжество Литовское (ВКЛ) и Польша договорились о создании нового государства – Республики двух народов, которая стала основной Речи Посполитой, существовавшей до конца XVIII века.

Это событие иногда получает противоречивые оценки – есть мнения, что Люблинская уния ослабила государственность Литвы и ополонизировала элиту страны.

BNS