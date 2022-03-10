Сейм Литвы призывает дать Украине статус кандидата в ЕС: это — знак моральной поддержки

Сейм также придерживается позиции, согласно которой принятие в семью Европейского Союза государства, население которого продемонстрировало «невероятную волю и решимость в борьбе за европейские ценности, воодушевит и укрепит сам Союз».

Консерватор Лайма-Люция Андрикене, председатель комитета Сейма по иностранным делам, заявила, что методы, которые Россия не осмеливалась использовать в то время, когда Литва и другие страны Балтии добивались членства в ЕС, теперь используются против Украины.

«Чем помочь кровоточащей Украине? Не совершили ли мы ошибку, не начав переговоры с Украиной о присоединении к Евросоюзу раньше? Может быть, тогда бы мы избежали реальности сегодняшнего дня», — сказала она.

В резолюции парламента содержится призыв ко всем членам ЕС поддержать стремление Украины как можно скорее стать полноправным членом Сообщества, а к институтам ЕС — немедленно предоставить Украине статус кандидата и начать переговоры о вступлении.

В постановлении Сейма также говорится, что «Украина должна пройти ускоренную процедуру присоединения к Европейскому Союзу без оговорок».

С началом российского военного вторжения в Украину президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал официальную просьбу к Европейскому Союзу о приеме его страны в блок, который сейчас насчитывает 27 членов.

В начале марта президенты Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Чехии, Словении, Болгарии и Словакии обратились с открытым письмом к лидерам ЕС с призывом поддержать заявку Украины на членство в ЕС, срочно предоставить статус кандидата, и начать переговоры.

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