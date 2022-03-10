Сейм Литвы призывает дать Украине статус кандидата в ЕС: это — знак моральной поддержки

В четверг Сейм Литвы принял резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС).
За нее единогласно выступили 123 депутата литовского парламента.
«В настоящее время предоставление Украине статуса кандидата было бы важным знаком моральной поддержки ее народа, который ценой своей жизни защищает свою Родину и право самостоятельно решать будущее страны», — говорится в резолюции.
Сейм также придерживается позиции, согласно которой принятие в семью Европейского Союза государства, население которого продемонстрировало «невероятную волю и решимость в борьбе за европейские ценности, воодушевит и укрепит сам Союз».
Консерватор Лайма-Люция Андрикене, председатель комитета Сейма по иностранным делам, заявила, что методы, которые Россия не осмеливалась использовать в то время, когда Литва и другие страны Балтии добивались членства в ЕС, теперь используются против Украины.
«Чем помочь кровоточащей Украине? Не совершили ли мы ошибку, не начав переговоры с Украиной о присоединении к Евросоюзу раньше? Может быть, тогда бы мы избежали реальности сегодняшнего дня», — сказала она.
В резолюции парламента содержится призыв ко всем членам ЕС поддержать стремление Украины как можно скорее стать полноправным членом Сообщества, а к институтам ЕС — немедленно предоставить Украине статус кандидата и начать переговоры о вступлении.
В постановлении Сейма также говорится, что «Украина должна пройти ускоренную процедуру присоединения к Европейскому Союзу без оговорок».
С началом российского военного вторжения в Украину президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал официальную просьбу к Европейскому Союзу о приеме его страны в блок, который сейчас насчитывает 27 членов.
В начале марта президенты Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Чехии, Словении, Болгарии и Словакии обратились с открытым письмом к лидерам ЕС с призывом поддержать заявку Украины на членство в ЕС, срочно предоставить статус кандидата, и начать переговоры.
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