Сейм Литвы продлил до середины января ЧП на границе с Беларусью

В связи с продолжающимся миграционным кризисом Сейм Литвы продлит до 14 января чрезвычайное положение (ЧП) на границе на границе с Беларусью.
Во вторник депутаты приняли постановление о ведении режима чрезвычайного положения на участке границы у литовской границы с Беларусью и в пяти километрах от государства, то есть всего в десяти километрах. За постановление единогласно проголосовали все 102 парламентария, участвовавшие в заседании.
Такое же ЧП будет действовать и в местах временного размещения иностранцев.
Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, представившая проект, отметила, что «угрозы государственной безопасности и общественному порядку в связи с которыми и ранее предпринимались эти меры, все еще остаются».
Согласно принятому ранее Сейму постановлению, чрезвычайное положение на границе с Беларусью было введено до 9 декабря в связи с ростом напряженности по причине наплыва нелегальных мигрантов. Это постановление вступило в силу 10 ноября.
В предложении правительства предлагалось продлить чрезвычайное положение на границе с Беларусью до 15 января и ввести чрезвычайное положение на границе с Польшей. Однако вторая часть предложения во вторник была скорректирована в сейме.
По словам спикера Сейма, такое решение было принято «после изучения предложений фракций и учичета того, что на данном этапе это не является необходимым положением, которое при необходимости может быть скорректировано».
Премьер Ингрида Шимоните и глава МВД Агне Билотайте подтвердили, что в данный момент было решено отказаться от введения режима ЧП на границе с Польшей, однако в будущем к этому вопросу, возможно, вернутся.