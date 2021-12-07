Сейм Литвы продлил до середины января ЧП на границе с Беларусью

Nuotrauka BFL/ Vidmantas Balkūnas

В связи с продолжающимся миграционным кризисом Сейм Литвы продлит до 14 января чрезвычайное положение (ЧП) на границе на границе с Беларусью.

Во вторник депутаты приняли постановление о ведении режима чрезвычайного положения на участке границы у литовской границы с Беларусью и в пяти километрах от государства, то есть всего в десяти километрах. За постановление единогласно проголосовали все 102 парламентария, участвовавшие в заседании.

Такое же ЧП будет действовать и в местах временного размещения иностранцев.