Сейм Литвы проголосует по мандату об отправке военных в Ирак

Во вторник сейм Литвы планирует проголосовать об увеличении контингента в учебной операции НАТО в Ираке с 11 до 50 военных.
В данный момент в операции по обучению военных в Ираке могут участвовать до 11 военных и гражданских служащих системы обороны.
Ранее министр обороны Раймундас Кароблис сообщал, что больше военных в Ирак предлагается направить по просьбе Дании, которая с октября на два года переняла командование военной обучающей миссией НАТО.
Министр подчеркнул, что литовские военные не будут участвовать в боевых действиях в Ираке, разве что с целями самообороны.
«Поскольку мы говорим об Ираке, достаточной рискованной зоне, я хочу подчеркнуть, что участие военных в боевых действиях не предусмотрено», – сказал министр в октябре, представляя проект постановления в сейме.