Сейм Литвы проголосует по мандату об отправке военных в Ирак

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Во вторник сейм Литвы планирует проголосовать об увеличении контингента в учебной операции НАТО в Ираке с 11 до 50 военных.

В данный момент в операции по обучению военных в Ираке могут участвовать до 11 военных и гражданских служащих системы обороны.

Ранее министр обороны Раймундас Кароблис сообщал, что больше военных в Ирак предлагается направить по просьбе Дании, которая с октября на два года переняла командование военной обучающей миссией НАТО.