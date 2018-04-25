default image
ИАПЛ просит признать недействительными результаты выборов в сейм

Подробнее...
default image
Все газопроводы ведут в Европу

Подробнее...
default image
Во Франции вводят комендантский час из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Будут изменены критерии заключения о выздоровлении от коронавируса

Подробнее...
default image
Сейм Литвы рассматривает предложение расширить миссию военных в Ираке

Подробнее...
default image
Россия, Китай и Куба избраны в Совет по правам человека ООН

Подробнее...
default image
Из-за денег стресс испытывает каждый третий житель страны – опрос

Подробнее...
default image
Число сторонников независимости Шотландии возросло до рекордно высокого уровня

Подробнее...
default image
ECDC опубликовал данные по COVID-19 в Европе

Подробнее...
default image
Премьер Литвы С. Сквярнялис: дефицит бюджета устойчив

Подробнее...
default image
Оборонный бюджет Литвы в следующем году может составит 2,01-2,0% от ВВП

Подробнее...
default image
Лидеры ЕС на саммите 16 октября обсудят Беларусь, Карабах, Турцию и инцидент с Навальным

Подробнее...
default image
У белорусов отныне будет своё пространство в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Евросоюз обложит штрафными пошлинами товары из США

Подробнее...
default image
В Литве подтверждено рекордное число случаев коронавируса за сутки –255

Подробнее...
default image
Банк Японии проведет испытания цифровой валюты

Подробнее...
default image
В. Шапока: проект бюджета на 2021 год похож на фактическую ситуацию нынешнего года

Подробнее...
default image
В Польше будут действовать часы для пожилых людей

Подробнее...
default image
Г. Науседа отравляется в Брюссель на саммит ЕС, в центре внимания – Брексит и климат

Подробнее...
default image
Киты и дельфины находятся под угрозой исчезновения – ученые

Подробнее...
default image
Литовский центр крови обратился с просьбой пожертвовать кровь

Подробнее...
default image
Литва закупит вакцину от COVID-19, которой хватит привить 1,24 млн человек

Подробнее...
default image
В Польше из-за наплыва пациентов с COVID-19 могут развернуть полевые госпитали

Подробнее...
default image
В правительство вносится проект бюджета на 2021 год с дефицитом власти в 5% ВВП

Подробнее...
default image
ЕС введет санкции по делу Навального

Подробнее...
default image
Минимальная зарплата должна увеличиться на 35 евро, пособие на детей - на 10 евро

Подробнее...
default image
В Норвегии будут бесплатно предоставлять вакцину против COVID-19

Подробнее...
default image
Лавров допустил прекращение диалога России с Евросоюзом

Подробнее...
default image
В Вильнюсе предлагается ограничить досуг в помещении, сократить время работы баров

Подробнее...
default image
В ФРГ впервые за 10 лет сократилась численность населения

Подробнее...
default image
В центре регистрации беженцев 8 случаев COVID-19, они заразились в Литве

Подробнее...
default image
Беспокойство вызывает новый очаг коронавируса в доме опеки в Кельме

Подробнее...
default image
В Англии вводят трёхуровневую систему мер по борьбе с COVID-19

Подробнее...
default image
Возобновляются рейсы из Вильнюса в Стамбул

Подробнее...
default image
Более 180 стран присоединились к инициативе по распределению вакцины от коронавируса

Подробнее...
default image
За сутки подтверждено 139 новых случаев коронавируса, три смерти, общее число — 6505

Подробнее...
default image
Кипр прекращает предоставлять гражданство за инвестиции

Подробнее...
default image
Литва намерена направить больше военных в учебную миссию в Ираке

Подробнее...
default image
С начала пандемии COVID-19 заразились более 700 медработников в Литве

Подробнее...
default image
В Исландии готовятся к извержению самого активного вулкана страны

Подробнее...
TOP,Армия,Новости,Сейм Литвы

Сейм Литвы рассматривает предложение расширить миссию военных в Ираке

Фото kam.lt

В четверг сейм Литвы принялся за рассмотрение предложения об увеличении контингента в учебной операции НАТО в Ираке. 

«Предлагается с 11 до 50 повысить максимальное количество гражданских и военных служащих системы Минобороны, направляемых в военную обучающую миссию НАТО»,  – заявил министр обороны Раймундас Кароблис, представляя проект постановления депутатам.

В данный момент в операции по обучению военных в Ираке могут участвовать до 11 военных и гражданских служащих системы обороны. 

Сейм по представлении одобрил проект об изменении мандата участия в международных операциях. Далее его рассмотрят комитеты сейма, он вернется для рассмотрения в зал заседаний в ноябре. 

По словам министра, больше военных в Ирак предлагается направить по просьбе Дании, которая с октября на два года переняла командование военной обучающей миссией НАТО. 

«Дания начинает руководство этой обучающей военной миссией, это наш близкий партнер, и есть просьба выделить около 32 военных в отряд сил охраны и в датскую роту охраны в Багдаде, прочие будут задействованы в других нуждах», – сказал Р. Кароблис.

Министр подчеркнул, что литовские военные не будут участвовать в боевых действиях в Ираке, разве что с целями самообороны. 

«Поскольку мы говорим об Ираке, достаточной рискованной зоне, я хочу подчеркнуть, что участие военных в боевых действиях не предусмотрено», – сказал министр.

«Миссия НАТО носит учебный характер, то есть целью является обучение иракских сил безопасности навыкам, чтобы они были готовы. Это участие (в боевых действиях) возможно, только в целях самообороны», – подчеркнул министр.

Этим же постановлением предоставляется мандат для отправки до 20 военных в операцию IRINI Военно-морских сил Евросоюза в Средиземном море (EU NAVFOR Med), которая придет на смену операции этих же сил под носившую название SOPHIA.

«Эта операция, сменившая операцию SOPHIA, в которой активно участвовали литовские военные, и ее характер не меняется, то есть в составе команды судов на немецком судне», – сказал министр.

Проект инициировал президент Гитанас Науседа вместе с Министерством обороны и МИД. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.