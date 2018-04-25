Сейм Литвы рассматривает предложение расширить миссию военных в Ираке

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В четверг сейм Литвы принялся за рассмотрение предложения об увеличении контингента в учебной операции НАТО в Ираке.

«Предлагается с 11 до 50 повысить максимальное количество гражданских и военных служащих системы Минобороны, направляемых в военную обучающую миссию НАТО», – заявил министр обороны Раймундас Кароблис, представляя проект постановления депутатам.

В данный момент в операции по обучению военных в Ираке могут участвовать до 11 военных и гражданских служащих системы обороны.

Сейм по представлении одобрил проект об изменении мандата участия в международных операциях. Далее его рассмотрят комитеты сейма, он вернется для рассмотрения в зал заседаний в ноябре.

По словам министра, больше военных в Ирак предлагается направить по просьбе Дании, которая с октября на два года переняла командование военной обучающей миссией НАТО.

«Дания начинает руководство этой обучающей военной миссией, это наш близкий партнер, и есть просьба выделить около 32 военных в отряд сил охраны и в датскую роту охраны в Багдаде, прочие будут задействованы в других нуждах», – сказал Р. Кароблис.

Министр подчеркнул, что литовские военные не будут участвовать в боевых действиях в Ираке, разве что с целями самообороны.

«Поскольку мы говорим об Ираке, достаточной рискованной зоне, я хочу подчеркнуть, что участие военных в боевых действиях не предусмотрено», – сказал министр.

«Миссия НАТО носит учебный характер, то есть целью является обучение иракских сил безопасности навыкам, чтобы они были готовы. Это участие (в боевых действиях) возможно, только в целях самообороны», – подчеркнул министр.

Этим же постановлением предоставляется мандат для отправки до 20 военных в операцию IRINI Военно-морских сил Евросоюза в Средиземном море (EU NAVFOR Med), которая придет на смену операции этих же сил под носившую название SOPHIA.

«Эта операция, сменившая операцию SOPHIA, в которой активно участвовали литовские военные, и ее характер не меняется, то есть в составе команды судов на немецком судне», – сказал министр.

Проект инициировал президент Гитанас Науседа вместе с Министерством обороны и МИД.