Сейм Литвы рассмотрит направление военных в новые миссии в Мали и в Мозамбике

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В четверг парламентарии планируют рассмотреть предложения о направлении литовских военных в новые миссии в Мали и Мозамбике.

Это предусмотрено в проекте постановления Сейма об участии литовских военных в международных миссия.

Министерство обороны Литвы предлагает в ближайшие два года направлять в международные операции до 323 литовских военных.

Это сходное количество военных, которое было утверждено на 2020–2021 годы.

По сообщению министерства, в новом мандате на 2022–2023 года намечается присоединиться к двум новым международным операциям: Takuba в Мали и к учебной миссии Евросоюза в Мозамбике.

Минобороны отмечает, участие в международных операциях под руководством НАТО, Европейского Союза, Организации Объединенных Наций и коалиционных союзников, а также в литовской военно-учебной операции в Украине останется приоритетом международных операций в следующем году.

В международную операцию под руководством Франции Takuba планируется выделить необходимые для нее мощности в количестве не более 30 военнослужащих или гражданских служащих Минобороны.

Литовцы внесут свой вклад в обучающую военную миссию ЕС, начатую в Мозамбике в этом году, с середины 2022 года, и до 11 литовских военных и госслужащих системы обороны будут отправлены в эту международную операцию.

По данным министерства, с ноября этого года отряд Сил безопасности литовской армии будет участвовать в военной учебной операции НАТО в Ираке в составе Датской оборонной роты, где она будет защищать Базу Оперативного командования НАТО в Багдаде. Общий вклад Литвы в эту операцию не превысит 50 военных и гражданских лиц системы обороны.

В других международных операциях планируется сохранить вклад Литвы в имеющемся сегодня объеме.

До 50 военных будут участвовать в операции под командованием ООН Minusma, до 11 в военно-учебных миссиях ЕС в Мали и Центральноафриканской Республике, в военных в операции ЕС Atalanta и Irini соответственно до 30 и 20 военнослужащих и сотрудников Минобороны.

Вклад Литвы в операцию международных сил под командованием НАТО в Косово также останется неизменным и не превысит пяти военных и госслужащих системы обороны. До 40 литовских военных и служащих примут участие в коалиционной операции под руководством США «Непоколебимая решимость» и до пяти представителей Литвы — в другой инициированной США операции в Ормузском проливе.

Также планируется задействовать до 60 литовских военных и гражданских лиц в литовской военно-учебной операции в Украине.