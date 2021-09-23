Сейм Литвы рассмотрит предложение оборудовать игровые комнаты для детей в компаниях

В литовском парламенте продвигается предложение оборудовать в государственных ведомствах и компаниях с более чем 100 работниками игровые комнаты для детей сотрудников и их кратковременного надзора.
В четверг в первом чтении сейм 110 голосами «за» одобрил такую поправку к закону об основах защиты прав ребенка, которую инициировала спикер Виктория Чмилите-Нильсен. Далее проект переходит на рассмотрение комитетов сейма.
«Цель этой инициативы – предоставить родителям больше возможностей для согласования работы и воспитания детей путем учреждения в государственных и муниципальных учреждениях почасовые игровые комнаты, в которых детей можно оставить для кратковременного присмотра», – сказала спикер.
По ее словам, такие игровые комнаты особенно важны, когда уроки у детей заканчиваются раньше, чем часы работы родителей.
Проект закон об основах защиты прав детей предусматривает учреждение в ведомствах и учреждениях, где работают 100 и более человек, оборудование комнат для кратковременного присмотра за детьми (не более 3 часов). Присматривать за детьми сможет один из работников ведомства или учреждения. В частном секторе такие комнаты будет рекомендовано оборудовать.