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TOP,Армия,Новости,Сейм Литвы

Сейм Литвы ратифицировал соглашение об организации системы наблюдения за небом Балтии

В четверг сейм Литвы ратифицировал соглашение правительств Латвии, Литвы и Эстонии об организации системы наблюдения и контроля над воздушным пространством Балтийских стран  BALTNET. 

За это проголосовали 82 депутата, «против» был один. 

«BALTNET обеспечивает суверенитет национального воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, а также вносит вклад в сохранение единства воздушного пространства НАТО. Соглашение по новой структуре наблюдения за воздушным пространством и контролю над ним укрепляет способности НАТО обеспечивать слаженный мониторинг за воздушным пространством и управление им во время кризисов», – заявил министр обороны Раймундас Кароблис.

По сообщению Минобороны Литвы,  BALTNET является полностью интегрированной системой наблюдения за воздушным пространством НАТО и контроля над ним. 

Согласно новому соглашению, безопасность воздушного пространства Балтийских стран обеспечивают не один, а три центра наблюдения и контроля. 

Прежняя система в Балтийских странах была создана на основе соглашения 2007 года – действовал региональный центр общего управления и донесений в Кармелаве, посты управления и донесения, радиолокационные посты в Литве, Латвии и Эстонии. 

Центр в Кармелаве получал радиолокационную информацию из трех стран Балтии и с польских радиолокаторов, и передавал ее Объединенному  центру воздушных операций НАТО опознанное изображение воздушного пространства стран Балтии. Он также был единственным центром, который управлял истребителями, участвовавшими в миссии Балтийского воздушного патрулирования:  при обнаружении нарушителя истребители поднимали в небо для опознавания и сопровождения.  

Новое соглашение предусматривает, что система BALTNETсостоит из трех отдельных национальных центров в каждой из стран, радиолокационных постов, радаров, оборудования связи и линий передачи данных. Все три национальные центры наблюдения по принципу ротации выполняют управление миссией Балтийского воздушного патрулирования. 

Если один из центров по техническим или иным причинам не может создать изображение воздушного пространства или контролировать самолеты, то другой центр перенимает его функции. 

В данный момент миссию Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляет испанский контингент с шестью истребителями F-18 Hornet, ему содействует британский контингент с тремя истребителями Eurofighter Typhoon.  С базы в Эстонии эту миссию поддерживают представители ВВС Франции с четырьмя истребителями Mirage 2000. В целом небо над Балтией охраняют 13 истребителей НАТО.

Фото pixabay.com

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