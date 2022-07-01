Сейм Литвы разрешил мигрантам трудоустраиваться сразу после отмены ограничений

В четверг за поправки в Закон о правовом положении иностранцев проголосовали 83 депутата Сейма, против — 7, воздержались 14.

После такого голосования консерватор Аудронюс Ажубалис, работающий в комитете Сейма по иностранным делам, заявил, что таким шагом Сейм открыл «все шлюзы» для нелегальной миграции. По его словам, парламентарии, внося поправки о либерализации трудоустройства мигрантов, саботируют государственную безопасность.

По решению Сейма мигранты смогут трудоустроиться через 12 месяцев после их регистрации в миграционной информационной системе.

По словам автора поправки, председателя Комитета по социальным вопросам и труду Миндаугаса Линге, разрешение мигрантам, ищущим убежища, устраиваться на работу не через 18 месяцев, как предлагалось ранее, а через 12, сэкономит государственные деньги, поскольку снизятся расходы на их содержание.

По словам Линге, в этом случае эти люди избегут рисков преступности, не имея источника средств к существованию: «Они бы содержали себя и не были бы обузой».

Томаш Томилинас, член Демократической группы «Во имя Литвы», пояснил, что даже после того, как мигрант начинает работать, сохраняется в силе процесс его выдворения и запрет на получение вида на жительство в течение пяти лет.

Между тем, председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что нелегальным мигрантам, ищущим убежища, разрешается работать в других странах Европейского Союза в среднем через 24 месяца с момента снятия ограничений на передвижение.

«Нелегальный мигрант, которому не предоставили статус беженца, потому что он приехал из корыстных побуждений, а не от войны, через год получит право на работу? Наша цель — отправить нелегального мигранта домой, а не дать ему работу за незаконное пересечение границы», — отметил Касчюнас.

Литва первой в Европейском союзе предоставит квалификацию нелегальным мигрантам, чей статус еще не ясен, за счет государственных средств.

Кроме того, Сейм разрешил нелегальным мигрантам заниматься индивидуальной и независимой деятельностью, хотя, налоговая инспекция МВД, Минфин выступали против этого.

По словам Касчюнаса, Литва делает большую ошибку, принимая такие поправки: «Мы создадим много факторов притяжения для нелегальной миграции».

Витаутас Бакас, представитель фракции демократов «Во имя Литвы», высказал противоположную точку зрения: «человечность вернулась в Сейм».

Министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила парламентариям, что 430 нелегальных мигрантов в июне не вернулись в места размещения мигрантов: «Просто уехали и не вернулись».

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