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Сейм Литвы установил штрафы за часть пластиковых пакетов

  • Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

 В сейме Литвы во вторник на внеочередной сессии установил административную ответственность за бесплатные большие пластиковые пакеты в местах продажи товаров или продуктов. Торговцам будут грозить тысячные штрафы.

Изменения в Законе об охране окружающей среды и Кодекса об административных правонарушениях сейм принял единогласно.

Торговцев, бесплатно предлагающие пластиковые пакеты для покупок, будут наказываться штрафами в размере 1-3 тыс. евро, а за повторное нарушение – до 5 тыс. евро.

Исключение будет распространяться только на очень легкие пакеты — с толщиной стенки до 15 микрон, которые используются для нерасфасованных продуктов.

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По данным Литовской ассоциации торговых предприятий, в последние годы использование очень легких и легких пакетов в стране сокращается. В 2017 год на одного жителя пришлось 226 очень легких и 34 легких пакета, а в 2014 году – 260 и 39 соответственно.

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