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TOP,Новости,Общество,Экономика

Сейм Литвы утвердил бюджет Фонда социального страхования

  • Nuotrauka BFL/ Inga Juodytė

Во вторник литовский сейм утвердил после 15-минутных дискуссий бюджет Фонда социального страхования (Sodra).

«За» голосовали 97 членов сейма, «против» не было, а 10 – воздержались. 

В следующем году доходы фонда составят 4,894 млрд евро, а расходы – почти 4,55 млрд евро. 

Основную часть доходов фонда составят взносы застрахованных в фонде государственного социального страхования – более 2,566 млрд евро и взносы страховщиков фонда –  почти 337,9 млн евро. 

Взносы социального страхования самостоятельно работающих лиц должны составить около 66 млн евро, взносы добровольного государственного социального страхования – около 1 млн евро, а ассигнования из государственного бюджета составят почти 1,911 млрд евро.

На пенсии социального страхования планируется выделить более 3,47 млрд евро, на страховые выплаты по болезни – почти 358,8 млн евро, на страховые выплаты по материнству – 375 млн евро, на социальное страхование безработицы – около 217 млн евро, на страхование несчастных случаев на работе и социальное страхование профболезней – 32,5 млн евро.

В 2020 году в Резервный фонд по ожидаемым результатам этого года планируется перевести 313 млн евро. Тогда в целом средства Резервного фонда должны составить около 508 млн евро. 

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