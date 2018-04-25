Сейм Литвы утвердил кандидатуру И. Шимоните на должность премьера

Восемь социал-демократов, три трудовика и один «аграрий» в голосовании не участвовали.

Постановление об утверждении кандидатуры премьера принимается простым большинством голосов от участвовавших в голосовании, так что не участвовавшие в голосовании могли обеспечить меньшую потребность в перевесе голосов для утверждения кандидатуры.

Крупнейшая оппозиционная фракция «аграриев» утверждала, что не может поддержать кандидатуру И. Шимоните, так как не видет основ программы правительства, обеспокоенность вызывает выбор кандидатов в министры, их прошлое в связи с конфликтами интересов, а также возникают вопросы относительно их компетентности.

Глава фракции «аграриев» Аушрине Норкене сказала, что у новой власти нет плана обуздания COVID-19.

Лидер оппозиционных социал-демократов Гинтаутас Палуцкас утверждал, что их фракция не может поддержать едва ли не самое правое в истории Литвы правительство. По его словам, высказывания некоторых кандидатов в министры сильно расходятся с установками и ценностями социал-демократов.

Глава фракции трудовиков Вигилиюс Юкна сказал, что, уважая волю избирателей, фракция Партии труда не станет мешать формированию правительство в сложной ситуации из-за COVID-19.

Между тем представитель консерваторов Миндаугас Линге сказал, что И. Шимоните лучше других готова к должности главы правительства.

И. Шимоните поблагодарила членов сейма за добрые слова, пожелания и критику в свой адрес.

Отвечая на претензии по поводу управления ситуацией с коронавирусом, выбора команды, И. Шимоните сказала, что при подборе претендентов в министры они оценивала все их качества, способность заниматься ожидающей их работой, а с COVID-19, по ее словам, справятся не власти, а люди.

И. Шимоните сказала, что будет нести личную ответственность за всех предложенных ею претендентов в министры.

«Мы в коалиции договорились, что если на кого-то из кабинета упадет тень и он решит не уходить в отставку, то, в соответствии с такой логикой, уйти придется мне самой. Я готова взять на себя эту ответственность», — сказала она.

Кандидатуру непартийной И. Шимоните на пост премьера предлагает правоцентристская коалиция, в которую входят консерваторы, либералы и Партия свободы. У них в сейме 73 мандата из 141.

Премьер-министр в течение 15 дней после своего назначения президентом должен представить сейму сформированное им и утвержденное президентом правительство, вынести на рассмотрение сейма правительственную программу.

Ингрида Шимоните в 2009 – 2012 годах была министром финансов в правительстве консерватора Андрюса Кубилюса, работала в правлении Банка Литвы (Центробанка), возглавляла парламентский Комитет по аудиту. В парламенте прошлого созыва она входила во фракцию консерваторов, но не являлась членом этой партии.

Она родилась в Вильнюсе, является экономистом по образованию. Кандидат в премьеры знает английский, польский, русский и шведский языки, в качестве своего увлечения называет книги.