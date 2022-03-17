Сейм Литвы увеличил оборонные ассигнования до 2,52% от в ВВП

Она вступит в силу после подписания ее президентом Гитанасом Науседой.

В настоящее время в законе предусмотренные для Министерства обороны ассигнования на 2022 год составляют 2,05% ВВП и немногим превышают 1,2 млрд евро.

Как сообщает Министерство финансов, поправка создает возиожность выделить на оборону еще около 287,99 млн евро.

Несколько недель назад правительство выделило 40 млн евро на создание новых военных городков. Они будут построены по мере того, как продолжается вторжение России в Украину, а союзники по НАТО размещают дополнительные войска в Литве.

Минобороны намерено на дополнительные ассигнования ускорить уже запланированные приобретения систем залпового огня, боевых дронов, противотанковых систем, другого вооружения, боеприпасов, военной экипировки.

По данным Минобороны, 44,4 млн евро будут направлены на оборудованние военных городков, 2,4 тыс. на нужды военных и закупку оборудования, 158 млн евро – на вооружения и военную технику, 66 млн евро – на боеприпасы, 10,7 млн евро – на укрепление кибербезопасности, 21 млн евро – на бронежилеты, оборудование связи и медицинские средатва.

Литва повышает оборонные ассигнования в связи с начатой в феврале Россией войной в Украине. В связи с опасениями за ситуацию с безопасностью в регионе больше сил прислали в Литву и союзники по НАТО.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено

ПОДРОБНЕЕ... НАСТРОЙКИ Чтобы сделать посещение для Вас удобным и предоставить информацию с учетом Ваших предпочтений, на этом веб-сайте используются файлы „cookie“. Если Вы согласны с этим, нажмите на кнопку „Соглашаюсь“. Вы всегда можете отозвать свое согласие, изменив настройки браузера и удалив файлы „cookie“. СОГЛАШАЮСЬ

Privacy & Cookies Policy