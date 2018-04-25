Сейм Литвы запретил курить на балконах многоквартирных домов

С 2021 года жители больше не смогут курить на балконах многоквартирных домов, если хотя бы один житель дома будет возражать.

В четверг Сейм Литвы принял поправки к Закону о контроле над табаком и табачными изделиями: 69 депутатов Сейма проголосовали за, 4 против и 7 воздержались.

Либерал Гинтарас Вайчекаускас не видит, кто мог бы контролировать курильщиков, а член Смешанной группы сейма Андрюс Мазуронис признал, что запрет на курение воплотить в жизнь «на практике будет невозможно или очень сложно».

«Когда я переехал в многоквартирный дом, я увидел необходимость в таком законе», — сказал он.

Поправки были предложены министром здравоохранения Аурелиюсом Вяригой и 13 другими членами Сейма.

Если соседи и не будут возражать, курильщикам все равно придется следить за тем, чтобы дым не попадал в помещения других жителей дома. За знаки, запрещающие курение на балконах, будут нести ответственность администратор дома или самоуправление.

Поправки запрещают, среди прочего, курение во время спортивных соревнований или других мероприятий на открытом воздухе, на крытых остановках общественного транспорта, на детских игровых площадках и в местах общественного питания на открытом воздухе. Этот запрет не распространяется на отведенные для курения места.

С 2014 года Сейм неоднократно отклонял предложения о запрете курения на балконах. Противники поправок утверждают, что запрет будет невозможно воплотить в жизнь.

Информация ЛК по сообщению BNS