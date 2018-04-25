Сейм Литвы завершил внеочередную сессию принятием поправок, связанных с экологией

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Во вторник литовский парламент завершил длившуюся почти неделю внеочередную сессию, во время которой были приняты поправки, ужесточающие контроль над загрязнениями.

Внеочередная сессия созывалась 23-30 января, однако после рассмотрения всех внесенных в программу вопросов она завершилась во вторник.

«Во время внеочередной сессии все вопросы были рассмотрены, поэтому объявляю внеочередную сессию сейма завершенной», – сказала возглавлявшая заседание вице-спикер Ирена Дягутене.

В ходе внеочередной сессии, созванной после инцидента на клайпедской картонной фабрике, сейм принял поправки к законам, связанные с контролем над загрязняющими выбросами и ужесточением превенции.