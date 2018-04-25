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TOP,Новости,Сейм Литвы

Сейм Литвы завершил внеочередную сессию принятием поправок, связанных с экологией

  • Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Во вторник литовский парламент завершил длившуюся почти неделю внеочередную сессию, во время которой были приняты поправки, ужесточающие контроль над загрязнениями. 

Внеочередная сессия созывалась 23-30 января, однако после рассмотрения всех внесенных в программу вопросов она завершилась во вторник. 

«Во время внеочередной сессии все вопросы были рассмотрены, поэтому объявляю внеочередную сессию сейма завершенной», – сказала возглавлявшая заседание вице-спикер Ирена Дягутене. 

В ходе внеочередной сессии, созванной после инцидента на клайпедской картонной фабрике, сейм принял поправки к законам, связанные с контролем над загрязняющими выбросами и ужесточением превенции. 

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Так называемый «Клайпедский пакет» предусматривает отзыв разрешений на выброс загрязнений в окружающую среду для предприятий, если они три раза в год нарушат закон или если как минимум одно нарушение будет продолжаться более полугода. Кроме того, природоохранные ведомства смогут проверять предприятия без предварительного предупреждения в любое время суток.

Увеличиваются штрафы за деятельность без разрешения на загрязнения, дорожают выбросы загрязнений в окружающую среду, это делается с целью поощрения инвестиций в более экологичные технологии.

Проблемы с охраной окружающей среды привлекли к себе внимание после случая со сбросами загрязнений в Куршский залив и пожара на предприятии по переработке покрышек в Алитусе. В последнее время была обнародована информация и о попадании пластика в реку Нерис в Вильнюсе.

В ходе внеочередной сессии правящие также планировали и присягу министра экономики и инноваций, однако президент Гитанас Науседа встретится с претендующим на этот пост кандидатом Лукасом Савицкасом только на следующей неделе. 

В данный момент Л. Савицкас является советником премьера Саулюса Сквернялиса по экономическим вопросам и членом Вильнюсского горсовета. 

Весенняя сессия сейма начнется 10 марта.

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