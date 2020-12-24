Сейм: максимальная субсидия за простои с января – 1,5 ММЗ

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Максимальная субсидия за простои работников во время карантина с января составит полтора размера минимальной месячной зарплаты (ММЗ), 963 евро, а не две ММЗ (1284 евро), как предлагалось ранее.

Такую поправку к Закону о занятости принял сейм: «за» проголосовали 122 члена сейма, а три человека воздержались.

«Попытаемся сохранить как можно больше рабочих мест», — заявил председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас.

«Аграрий» Валюс Ажуолас выразил сожаление, что финансирование для этих выплат предусмотрено только на месяц, в лучшем случае на два, а при использовании резерва правительства — три.

О снижение максимального размера субсидии высказывались и правящие, и оппозиция.