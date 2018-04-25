default image
В Германии посчитали потери от перехода на электромобили

Подробнее...
default image
Сейм на 2020 год увеличил свой бюджет

Подробнее...
default image
Польша объявила частичный бойкот в ПАСЕ

Подробнее...
default image
Л.Кукурайтис: в следующем году средняя пенсия увеличится на 8% до 374 евро

Подробнее...
default image
Беларусь не видит смысла в размещении российской военной базы

Подробнее...
default image
Группа протестующих напомнила о репрессиях коммунистического Китая

Подробнее...
default image
В Вильнюсе начался отопительный сезон

Подробнее...
default image
Португалия намерена отменить квоты на въезд мигрантов

Подробнее...
default image
Г.Науседа: Л.Линкявичюс надлежаще представляет интересы Литвы

Подробнее...
default image
Каждый год в латвийских бэби-боксах в среднем оставляют пять детей

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: позиция правительства по импорту электроэнергии с БелАЭС не меняется

Подробнее...
default image
Под вой сирен начались "Островецкие учения"

Подробнее...
default image
В Гонконге запретили протестный марш в 70-ю годовщину КНР, но готовятся к беспорядкам

Подробнее...
default image
В кабмине – необъявленное заседание о планах "Беларуськалия" и И. Удовицкого в Клайпеде

Подробнее...
default image
Даунинг-стрит: Brexit непременно состоится 31 октября

Подробнее...
default image
В Литве начинается сезон гриппа

Подробнее...
default image
Ураган в Центральной Европе: обесточены тысячи домов, есть жертвы

Подробнее...
default image
Охраняющее ИАЭС подразделение переходит в подчинение Службы общественной безопасности

Подробнее...
default image
В Литве начинаются "Островецкие учения"

Подробнее...
default image
Саудовская Аравия разрешила иностранкам въезд без сопровождения мужчин

Подробнее...
TOP,ЛК рекомендует,Новости,Сейм Литвы

Сейм на 2020 год увеличил свой бюджет

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Канцелярия Сейма считает, что парламентский бюджет в следующем году должен быть на 5,2 миллиона евро больше, чем в этом.

Согласно проекту бюджета, утвержденному советом Сейма и предложенному Министерству финансов, бюджет Канцелярии Сейма в 2020 году должен составить 37 миллионов евро.

В этом году бюджет составлял 31,8 миллиона евро.

« В 2020 году произойдут значимые события: сменится каденция Сейма, будет отмечаться 30-летие восстановления независимости Литвы и 100-летие Учредительного Сейма. Канцелярия Сейма нуждается в дополнительных ассигнованиях из государственного бюджета », — сказала BNS советник спикера Сейма Каролина Фроловене.

По подсчетам Канцелярии Сейма, 1,505 миллиона евро может потребоваться для выплаты выходных пособий членам Сейма, завершающим парламентскую каденцию. Еще 644 тыс. евро потребуется на выходные пособия государственным служащим Сейма политического (личного) доверия и 473 тыс. евро — за неиспользованные отпуска.

Согласно предложению, примерно на 1,5 миллиона евро следует увеличить фонд заработной платы.

По словам К. Фроловене, новая редакция Закона о государственной службе предусматривает 15-процентное увеличение коэффициента заработной платы. Для этого потребуется около 1 миллиона евро.

Кроме того — около 108 тысяч евро потребуется на выплаты за стаж на государственной службе и более 139 тысяч евро — для представительской и парламентской деятельности.

По данным Канцелярии Сейма, празднование 30-летия Независимости Литвы и 100-летия Учредительного Сейма должно обойтись в 181 тысячу евро.

Кроме того, 140 тыс. евро предусмотрены на мероприятия Парламентской конференции Балтийского моря.

«Предлагается также выделить средства на модернизацию зала заседаний Сейма: замену программного обеспечения, видео- и аудиосистем, установку системы вентиляции и кондиционирования и реконструкцию Мемориала 13 Января», — сказал К. Фроловене BNS.

Этот бюджет Канцелярии Сейма был представлен министру финансов Вилюсу Шапоке во время его участия в заседании парламентского руководства.

Вице-спикер Сейма Арвидас Некрошюс сказал BNS, что никаких особых возражений против предложения не было.

«В основном, сколько мы просили, столько и получили, за исключением некоторых неприоритетных пунктов», — сказал Некрошюс.

«Судя по всему, у министерства будут свои размышления и расчеты. Например, там, где нет большой необходимости — замена стекол Мемориала 13 Января, они разбиты, но не представляют опасности, может подождать какое-то время », — добавил он.

BNS
реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!