Сейм на 2020 год увеличил свой бюджет

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Канцелярия Сейма считает, что парламентский бюджет в следующем году должен быть на 5,2 миллиона евро больше, чем в этом.

Согласно проекту бюджета, утвержденному советом Сейма и предложенному Министерству финансов, бюджет Канцелярии Сейма в 2020 году должен составить 37 миллионов евро.

В этом году бюджет составлял 31,8 миллиона евро.

« В 2020 году произойдут значимые события: сменится каденция Сейма, будет отмечаться 30-летие восстановления независимости Литвы и 100-летие Учредительного Сейма. Канцелярия Сейма нуждается в дополнительных ассигнованиях из государственного бюджета », — сказала BNS советник спикера Сейма Каролина Фроловене.

По подсчетам Канцелярии Сейма, 1,505 миллиона евро может потребоваться для выплаты выходных пособий членам Сейма, завершающим парламентскую каденцию. Еще 644 тыс. евро потребуется на выходные пособия государственным служащим Сейма политического (личного) доверия и 473 тыс. евро — за неиспользованные отпуска.

Согласно предложению, примерно на 1,5 миллиона евро следует увеличить фонд заработной платы.

По словам К. Фроловене, новая редакция Закона о государственной службе предусматривает 15-процентное увеличение коэффициента заработной платы. Для этого потребуется около 1 миллиона евро.

Кроме того — около 108 тысяч евро потребуется на выплаты за стаж на государственной службе и более 139 тысяч евро — для представительской и парламентской деятельности.

По данным Канцелярии Сейма, празднование 30-летия Независимости Литвы и 100-летия Учредительного Сейма должно обойтись в 181 тысячу евро.

Кроме того, 140 тыс. евро предусмотрены на мероприятия Парламентской конференции Балтийского моря.

«Предлагается также выделить средства на модернизацию зала заседаний Сейма: замену программного обеспечения, видео- и аудиосистем, установку системы вентиляции и кондиционирования и реконструкцию Мемориала 13 Января», — сказал К. Фроловене BNS.

Этот бюджет Канцелярии Сейма был представлен министру финансов Вилюсу Шапоке во время его участия в заседании парламентского руководства.

Вице-спикер Сейма Арвидас Некрошюс сказал BNS, что никаких особых возражений против предложения не было.

«В основном, сколько мы просили, столько и получили, за исключением некоторых неприоритетных пунктов», — сказал Некрошюс.

«Судя по всему, у министерства будут свои размышления и расчеты. Например, там, где нет большой необходимости — замена стекол Мемориала 13 Января, они разбиты, но не представляют опасности, может подождать какое-то время », — добавил он.