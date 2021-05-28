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Сейм: на рынке связи ненадежных поставщиков быть не должно

Фото pixabay.com

Сейм Литвы сделал невозможным участие ненадежных производителей и поставщиков на рынке электронной связи, особенно в отношении мобильной связи 5G.

Сейм принял поправки к двум законам — Об электронной связи и О защите важных для обеспечения национальной безопасности объектов. 

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Поправки запрещают участие ненадежных производителей и поставщиков в рынке электронной связи, а радиочастоты для связи 5G будут выделяться только с учетом того, соответствует ли используемое для сетей этой связи оборудование интересам национальной безопасности. 

Операторы связи, уже использующие не соответствующие этому критерию аппаратуру и оборудование, должны будут заменить неподходящее оборудование до конца 2025 года. Иначе они не смогут претендовать на выделяемые государством радиочастоты для связи 5G.

Литовская военная разведка назвала участие китайской корпорации Huawei в создании сети 5G фактором риска из-за законов коммунистического Китая, обязывающих компании делиться информацией с властями. 

Телекоммуникационная компания Telia уже начала внедрять во всей Литве базовые станции мобильной связи Ericsson нового поколения, которые заменят использовавшееся до этого оборудование Huawei.   

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