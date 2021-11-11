Сейм на три месяца продлил полномочия военных на границе с Беларусью

Nuotrauka BFL/ Žygimantas Gedvila

Литовский Сейм в четверг на три месяца до февраля продлил полномочия армии на границе с Беларусью.

Военные на границе с Беларусью помогают сотрудникам Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) справляться с миграционным кризисом.

При выполнении задач на границе военнослужащие смогут и в дальнейшем давать обязательные к выполнению указания, задерживать людей, не выполняющих их обязательные к выполнению указания, временно ограничивать возможность попадания на определенную территорию или в определенное помещение, проверять документы, проводить личный досмотр и досмотр личных вещей, применять специальные средства.

Сейчас на границе с Беларусью оборудуется и физический барьер.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов. За период со 2 августа, когда стали применять тактика разворачивания мигрантов, в страну не пропущено около 5,6 тыс. иностранцев.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В этой связи в Литве объявлена экстремальная ситуация.

Из-за большого скопления мигрантов на границе Беларуси с Польшей Сейм на этой неделе ввел на участке границы и в приграничных с Беларусью самоуправлениях чрезвычайное положение.