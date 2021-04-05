Сейм назначил Г. Шимкуса новым главой Банка Литвы

Гядиминас Шимкус/ Фото BFL

Новым председателем правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка) назначен Гедиминас Шимкус. Он сменит проработавшего на этой должности два срока полномочий Витаса Василяускаса, срок полномочий которого истекает 7 апреля.

За это в четверг проголосовали 120 членов сейма, два парламентария воздержались, один бюллетень был испорчен.

По словам председателя парламентского Комитета по бюджету и финансам, консерватора Миколаса Маяускаса, новому главе БЛ придется уделять много внимания стабильности банковской системы, повышению конкуренции, финансовой грамотности и развитию «зеленых» финансов. Он надеется, что Г. Шимкус выполнит обещания относительно повышения конкуренции в секторе банковского дела.

М. Маяускас также подчеркнул, что новому главе БЛ придется уделять немало внимания превенции отмывания денег.

Член Фракции свободы Витаутас Миталас хотел бы, чтобы БЛ во главе с новым руководителем больше внимания уделял сектору финансовых технологий.

«Сектор финансовых технологий в Литве и в столице Вильнюсе все выше поднимает голову, БЛ этому тоже содействовал, было бы замечательно, если бы, восстанавливаясь после пандемии, мы включили еще более высокую скорость», — сказал В. Миталас.

Г. Шимкус работает в центробанке с 2002 года и за 18 лет работы в этом учреждении последовательно поднимался по карьерной лестнице. Членом правления БЛ он стал в сентябре прошлого года.